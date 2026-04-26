Le caen con todo a Petro por hablar de su cumpleaños tras el atentado que dejó 19 muertos en Cauca: “Usted solo da vergüenza”

El presidente Gustavo Petro está recibiendo fuertes críticas por hablar, a través de sus redes sociales, sobre su cumpleaños, poco después de que se registraran varios atentados.

Petro sorprendió al publicar foto de su celebración de cumpleaños y lanzó llamativo mensaje: “No estamos solos”

Todo se dio por una publicación que el jefe de Estado hizo en su cuenta de X. Allí mostró una foto junto a otros tres hombres con quienes celebró y habló de cómo, según él, están cumpliendo la promesa que hicieron cuando eran jóvenes sobre luchar por la justicia social y la libertad.

Esto no cayó muy bien en algunos sectores políticos y, por lo mismo, varias voces salieron a cuestionarlo, pues el mensaje de Petro llegó horas después de un violento atentado en Cajibío, Cauca, donde estallaron unos explosivos y murieron 19 personas.

Una de las que respondió fue Katherine Miranda, que no dudó en arremeter duramente en contra del presidente. “Mientras que usted se embriaga en medio del ego y el alcohol, el país ha tenido cinco atentados terroristas en los últimos días”, dijo.

“Usted solo da vergüenza”, añadió.

Otro de los que criticó al máximo mandatario fue el senador Jota Pe Hernández, quien recordó los más recientes hechos de violencia. “Cinco atentados terroristas, más de una decena de muertos. ¿Y este tipo hablando de su cumpleaños?”, apuntó.

“¿Cómo es que hay gente que quiere reelegir esto? Votar por Cepeda es reelegir esta desgracia”, complementó.

Asimismo, el candidato presidencial Sergio Fajardo no dudó en recordarle a Petro que, mientras él mostraba su celebración, había personas que se estaban despidiendo de sus seres queridos.

Gustavo Petro se pronunció tras ola de atentados: “Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”

“Presidente Petro, usted nos recuerda la celebración de su cumpleaños, precisamente en la noche cuando en el departamento del Cauca miles de familias tienen miedo y lloran a sus muertos”, expresó.

Además, cuestionó que no hubiera “ni una sola palabra de condolencia” y que no se tuviera compasión por la situación de violencia que se está viviendo.

“Ningún rastro de humanidad en sus comportamientos. Recuerde que son víctimas del caos total en el que terminó su paz total. Qué indolencia, qué vergüenza”, agregó.

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, también escribió: “Usted es simplemente una vergüenza. Tenga algo de empatía. Tenga algo de respeto”.

Otra de las opcionadas a llegar a la Casa de Nariño y que se sumó a las críticas fue Claudia López, quien recordó algunas de las cifras de los últimos ataques terroristas y le dijo a Petro: “Usted solo se celebra a sí mismo”.

“Qué megalomanía, inhumanidad e irresponsabilidad con las víctimas y con la gente”, señaló.

Pese a los fuertes cuestionamientos, hasta el momento el presidente no ha respondido a estos.