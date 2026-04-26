Medicina Legal confirmó 19 muertos tras atentado en Cajibío, Cauca: inició su identificación

El Instituto Nacional de Medicina Legal informó que inició el proceso de identificación de las víctimas del atentado con explosivos ocurrido este 25 de abril en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca.

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De acuerdo con el comunicado oficial, desde las 8:00 de la mañana se adelanta el abordaje forense de 19 cuerpos.

En el comunicado oficial, el instituto detalló que las labores se desarrollan con seis equipos interdisciplinarios conformados por médicos forenses, odontólogos, antropólogos, lofoscopistas, técnicos y personal de apoyo.

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Indepaz catalogó el atentado en Cajibío, Cauca, como una masacre. Fotos exclusivas El País. Foto: Montaje realizado por EL PAÍS con fotos de Francisco Calderón / EL PAÍS

Estos grupos trabajan de manera articulada en los procedimientos técnico-científicos necesarios para lograr la plena identificación de las víctimas, establecer las causas de muerte y avanzar en la entrega digna de los cuerpos a sus familiares.

Para atender la magnitud del caso, Medicina Legal indicó que fue necesario el traslado de profesionales desde la ciudad de Cali, con apoyo de la Policía Nacional, con el fin de fortalecer la capacidad operativa en la zona.

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El ataque terrorista en el sector El Tunel, Cajibío, Cauca, generó temor en el sector este sábado, 25 de abril. Foto: Redes sociales

La entidad también señaló que se encuentra atenta a la llegada de los familiares de las víctimas, quienes participarán en los procesos de identificación.

Este sábado, unos delincuentes bloquearon la vía Panamericana con un vehículo en El Túnel, Cajibío. Esperaron a que el tráfico se congestionara y, cuando la Policía intentaba llegar, hicieron explotar cargas explosivas.

Así está el panorama en el sector El Tunel, Cajibío, Cauca tras el atentado Foto: Fotos de Francisco Calderón / El País

Este hecho resultó en la muerte de al menos 19 personas, como lo confirmó Medicina Legal, y dejó más de 20 heridos, vehículos completamente destruidos y graves daños en la carretera, lo que sugiere que el tráfico estará limitado en la zona.

“Como Gobierno departamental, estamos atendiendo la emergencia con toda nuestra capacidad institucional. Nuestra red hospitalaria se encuentra al límite, la vía Panamericana en incertidumbre, y nuestra Fuerza Pública permanece al frente de la situación, enfrentando esta arremetida criminal”, dijo el gobernador del departamento del Cauca, Jorge Octavio Guzmán.