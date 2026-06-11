En Bucaramanga, cerca de 250 familias del asentamiento Nueva Esperanza II permanecen en una zona considerada de alto riesgo luego de que un desprendimiento de tierra afectara una ladera del sector.

La emergencia, ocasionada por las intensas lluvias registradas en las últimas horas, generó afectaciones en la movilidad interna de la comunidad y dejó incomunicados dos puntos del asentamiento, dificultando el tránsito de los habitantes y el acceso de los organismos de socorro.

El asentamiento está ubicado sobre una ladera con condiciones inestables, incrementando el peligro a las viviendas aledañas y complicando las labores de evaluación y atención por parte de las autoridades.

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La Alcaldía de Bucaramanga desplegó personal para realizar la inspección correspondiente en la zona y determinar el nivel de riesgo del lugar. Tras la evaluación, se recomendó la evacuación preventiva de las familias cercanas con el propósito de evitar contingencias ante la posibilidad de un nuevo deslizamiento.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que permanezca atenta a cualquier anomalía en el terreno, como grietas en el suelo o inclinación de árboles, postes y estructuras.

Además, recalcaron la importancia de seguir las recomendaciones emitidas por los organismos de emergencia con el fin de prevenir nuevas situaciones de riesgo y proteger la integridad de los habitantes.

La situación mantiene en alerta a los residentes del sector, quienes esperan que se implementen medidas de prevención.

A pesar del inicio del fenómeno de El Niño, se reporta la continuidad de las lluvias en Bucaramanga, por lo que se mantienen las alertas en el sector para registrar y prevenir urgencias.

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Aunque en varias regiones del país se han registrado cambios en las condiciones climáticas durante los últimos meses, las lluvias continúan afectando a Bucaramanga.

Otros territorios que presentan alertas por posibles deslizamientos son los municipios del Tolima. El departamento ha registrado 12 localidades en posible amenaza, entre ellas cuatro con nivel de riesgo crítico: Ataco, Mariquita, Villahermosa y Alvarado. Por su parte, Anzoátegui, Casabianca, Chaparral, Fresno, Herveo, Ibagué, Murillo y Santa Isabel se encuentran en alerta naranja.

A pesar de estas condiciones, se espera que con la llegada del fenómeno de El Niño este mes disminuyan las lluvias, lo que ayudaría a prevenir emergencias como deslizamientos y reduciría las situaciones de riesgo en diferentes zonas del país.