Colombia tendrá una jornada marcada por cielos nublados y lluvias de diferente intensidad en amplios sectores del territorio nacional.

La Amazonía y varias zonas de la región Andina concentran el mayor riesgo de precipitaciones, mientras en parte del Caribe y la Orinoquía persistirán condiciones secas y una elevada sensación térmica.

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Las regiones donde más lloverá durante las próximas 24 horas

El pronóstico meteorológico para las próximas 24 horas anticipa un panorama de cielo entre parcial y mayormente nublado en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte, se presentarán lluvias de intensidad ligera a moderada en sectores dispersos del norte de la región Caribe, el sur de la región Andina y el nororiente de la Orinoquía.

En contraste, se esperan condiciones predominantemente secas en amplias zonas de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Arauca y Casanare.

En la región Caribe, el cielo permanecerá entre parcial y mayormente nublado,

Probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y la noche sobre el nororiente de Sucre, el sur de Bolívar y las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Mientras tanto, en el departamento de La Guajira, así como en el centro y sur del Magdalena y el oriente del Cesar, predominarán las condiciones secas.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera nubosidad variable, con posibilidad de lluvias ligeras durante la tarde y la noche.

En la región Pacífica, la jornada estará caracterizada por cielos entre parcial y mayormente nublados, con precipitaciones entre ligeras y moderadas.

Especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche en sectores del centro de Chocó, el centro del Valle del Cauca, Cauca y el sur de Nariño.

Sobre la plataforma marítima y gran parte del litoral se prevén lloviznas ocasionales durante la mañana.

Para la región Andina, el pronóstico indica una mañana con cielos entre parcial y mayormente nublados.

Los mayores acumulados de lluvia estarán en sectores del sur del Tolima y del nororiente y centro-oriente del Huila.

Durante la tarde, la noche y la madrugada se espera un incremento de la nubosidad acompañado de precipitaciones sobre amplios sectores del sur del Huila, el centro y sur de Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, el occidente de Boyacá.

En la Orinoquía se estiman cielos entre parcial y mayormente nublados, con lluvias de intensidad ligera a moderada sobre el sur de Vichada y el piedemonte y sur del Meta.

La región Amazónica presentará condiciones mayormente nubladas, especialmente durante la mañana y la tarde.

Medellín tendrá una jornada con lluvias de ligeras a moderadas, con mayor intensidad al final de la tarde y durante la noche, según el pronóstico meteorológico. Foto: Getty Images

Varias ciudades del país enfrentarán jornadas nubladas

En Bogotá, las lluvias ligeras y, en algunos sectores, moderadas volverán a presentarse sobre amplias zonas de la ciudad,.

De acuerdo con el reporte emitido la temperatura mínima estimada para Bogotá será cercana a los 10 °C.

Durante la mañana, la ciudad tendrá condiciones de tiempo seco y cielo mayormente nublado.

Sin embargo, existe probabilidad de lloviznas sobre el sur y el oriente de Bogotá, especialmente en sectores de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal.

Para la tarde se prevén lluvias ligeras y, en algunos casos, moderadas sobre amplios sectores de la capital.

Las precipitaciones afectarán especialmente zonas de Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Bosa, Fontibón y Kennedy. La temperatura máxima estimada alcanzará cerca de los 19 °C.

Durante la noche continuarán las lluvias ligeras y las lloviznas sobre sectores del sur de la ciudad.

En Barranquilla se espera una jornada con nubosidad variable y posibilidad de lloviznas ocasionales durante la tarde, con una temperatura máxima estimada de 30 °C.

Cartagena, por su parte, tendrá cielos de ligera a parcialmente nublados y tiempo seco generalizado, también con una máxima cercana a los 30 °C.

Bucaramanga presentará una jornada con variada nubosidad y probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras durante la tarde y la noche.

Medellín registrará precipitaciones de ligeras a moderadas a lo largo del día, con mayor intensidad al finalizar la tarde y durante la noche.

En ambas ciudades, la temperatura máxima prevista será de 26 °C.

En Tunja se pronostican condiciones nubladas con probabilidad de lloviznas y lluvias ocasionales durante el día, especialmente en las horas de la tarde y la noche, con una temperatura máxima estimada de 17 °C.

Para Cali, el pronóstico indica condiciones nubladas con precipitaciones ligeras a lo largo de la jornada, que aumentarán de intensidad al final de la tarde y durante la noche.

La temperatura máxima será cercana a los 25 °C.

En Popayán también se espera un cielo mayormente nublado con lluvias ligeras durante el día, siendo las de mayor intensidad en horas de la tarde, con una temperatura máxima estimada de 25 °C.