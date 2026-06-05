Fenómeno de El Niño traerá más Sol; ¿está el país listo para aprovechar el problema a favor del sistema energético?

El fenómeno de El Niño llega con fuerza y empieza a reducir la disponibilidad de energía generada a partir del agua, en momentos en que la demanda nacional crece. Ese faltante, que en las actuales circunstancias ya genera preocupación, también pone a prueba la transición energética y la confiabilidad de fuentes renovables como la solar.

Con el advenimiento del evento climático que, además, se vislumbra como un ‘superniño’, surge una duda: si lo que viene es un sol intenso y la energía solar se planteó como alternativa, ¿por qué ahora no es pieza clave para llenar el vacío en la matriz energética ante una menor producción en las hidroeléctricas?

El asunto es que, pese a los avances que muestran las estadísticas, según las cuales ya hay más de 4.000 megavatios de capacidad instalada, la energía solar en Colombia aún está gateando.

Desde hace tiempo se viene hablando de paneles y granjas solares por doquier. En 2018, por ejemplo, algunas áreas rurales como las aledañas al municipio de Paz de Ariporo, en Casanare, celebraron con alborozo que por fin iban a tener electricidad. No obstante, años después, son testigos de los problemas sin resolver que tiene la energía solar.

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Emilio Hurtado, de la vereda Morichales, ubicada en esa Colombia profunda donde hay escasez de esa infraestructura, cuenta que en su jurisdicción instalaron paneles solares en ese entonces, tras la adjudicación de la tarea a una empresa que ahora los tiene a oscuras, pues el sistema funciona con carga de baterías que hoy no están siendo objeto de mantenimiento y los usuarios no encuentran quién les atienda los reclamos. “Creo que este año no veremos el mundial de fútbol”, dice resignado.

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El Gobierno actual vendió la idea de ir reemplazando las energías convencionales por las que son consideradas más limpias, mientras que en el mundo ya no se habla de transición energética de manera tajante, sino de adición de fuentes, como lo señala Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, gremio de generadoras térmicas. “En las cuentas de XM –operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN)– se registra una capacidad solar instalada del 15 por ciento, pero comercialmente esa energía solo representa más o menos la mitad: el 8 por ciento, pues el sol no siempre brilla todo el día y en la noche no está disponible”, explica.

El uso de baterías que ha estado propuesto en planes de desarrollo requiere de inversiones costosas que no se han hecho y, al decir de Castañeda, no hay una escala lo suficientemente grande para poder almacenar una gran cantidad de energía. “En este Gobierno se puso la capacidad solar, no se hizo nada más”, dijo.

Víctor Paternina, Viceministro de Energía Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Paneles solares por doquier, ¿Alumbran?

El viceministro de Energía, Víctor Paternina, plantea una lectura distinta del panorama. Recientemente, el Gobierno lanzó el programa Colombia Solar, dirigido a hogares de estratos 1, 2 y 3 ubicados en zonas que ya están interconectadas, con el propósito de reducir el costo de su consumo eléctrico. La iniciativa va en línea con la idea de reorientar los subsidios actuales de energía hacia el apoyo a soluciones solares, promocionadas como una alternativa más barata.

El barrio Villas de San Pablo en Barranquilla fue el epicentro del despegue de esta estrategia que, según afirma el viceministro, queda trazada para gastar, de acá a 2030, 8,3 billones de pesos con vigencias futuras, para un universo de un millón de usuarios que tendrán paneles solares en los techos, en todo el país. Eso sí, entre el 65 y el 70 por ciento de esa energía estará en la región Caribe, una de las que recoge todos los problemas que forman parte de la crisis energética: tarifas altas, servicio ineficiente, robo de energía y alta demanda, entre otras.

En el mapa de energía solar que dibuja Paternina hay diversas variables que explican la mencionada capacidad alcanzada, de 4.724 megavatios, de los cuales, sin embargo, solo 2.854 están en operación (otras están en prueba).

Además de Colombia Solar, para vivienda de familias vulnerables, está la autogeneración a gran escala que adelantan empresas como Drummond o Ecopetrol, para autoabastecerse. También entra en la ecuación de la energía solar la llamada generación distribuida, que son proyectos que no se conectan a la red de transmisión, sino a la de distribución, para vender energía. Ese es el caso de Enel, que opera seis parques solares de despacho centralizado, ubicados en Cesar, Magdalena y Atlántico, con capacidad instalada de más de un gigavatio.

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Y está la generación a pequeña escala, que es para autoconsumo, casi siempre, instalada en viviendas o en negocios pequeños, algunos en zonas no interconectadas (que no habían tenido otra clase de energía).

Asimismo, hay paneles solares financiados a través de obras por impuestos y proyectos hechos con regalías.

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg Foto: SEMANA

Las ideas llueven porque, entre otras, la apuesta por la energía solar atrae la inversión extranjera, pero en la realidad hay mucho por resolver, mientras la demanda crece.

El operador del mercado energético XM registra que, en comparación con el mismo mes de 2025, en mayo de este año la demanda del Sistema Interconectado Nacional (SIN) ha crecido en 8,8 por ciento.

En el caso de la energía solar, pisar el acelerador no es algo que se pueda hacer a la vuelta de la esquina. La hoja de ruta de 2026 de la Asociación de Energías Renovables (SER), entre muchas tareas pendientes, sugiere agilizar la entrada en operación de los proyectos, ya que su puesta en marcha tarda de tres a siete años y el 70 por ciento del tiempo se va en trámites.

En apuestas privadas, como la de la planta ensambladora de motos de Auteco, la velocidad en el uso de la energía solar parece fluir más. Tienen 1.490 paneles solares que han generado 2,7 millones de kilovatios, afirma Laura Cardona, gerente de sostenibilidad. “Este proyecto nos ha permitido ahorros, pero también complejidades en una zona costera como Cartagena. Su alta polución nos llevó a intensificar lavados para garantizar la eficiencia del sistema”, afirmó.

Viviendas con paneles solares en barrio vulnerable de Barranquilla. Foto: Ministerio de Minas / Cortesía

En el caso de las viviendas que podrían beneficiarse de Colombia Solar, surge una dificultad adicional: muchas cumplen los requisitos para acceder a los subsidios, pero tienen una infraestructura precaria, como techos de palma o bahareque, que no necesariamente soportaría la instalación de paneles solares.

El viceministro, por su parte, reconoce que el camino es escabroso y afirma que los resultados saltan a la vista. “Colombia Solar ya es una política pública. Su primera fase tiene aval fiscal, producto de un Conpes de importancia estratégica. En temas regulatorios, son más de 50 decretos y resoluciones que hemos sacado en función de la transición energética”.

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Y Castañeda, de Andeg, no deja de poner en el visor el talón de Aquiles de la energía solar: la escasa confiabilidad. “El gran problema que está teniendo Colombia es que nos estamos quedando cortos en atender a los usuarios en el pico de la demanda, es decir, entre seis y nueve de la noche. Ahí la solar no da nada. Es una energía que no tiene firmeza. Pensar solo en renovables nos condenaría a apagarnos”.