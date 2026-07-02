En la mañana de este 2 de julio, el Ministerio de Minas y Energía presentó oficialmente la nueva reglamentación del programa Colombia Solar, diseñado desde hace varios años con el objetivo de transformar la forma en que se subsidia la electricidad, promoviendo que hogares vulnerables (estratos 1, 2 y 3) y pequeños negocios generen su propia energía limpia mediante paneles solares, reduciendo así el costo de sus facturas.

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El ajuste de la cartera buscaría fortalecer condiciones técnicas, financieras y operativas para ampliar el acceso a energía limpia en los hogares más vulnerables del país y así consolidar la autogeneración como una herramienta para reducir el costo del servicio de energía.

Colombia Solar estrena nuevas reglas para priorizar beneficiarios y acelerar la instalación de paneles solares en hogares vulnerables. Foto: Getty Images

“La resolución, que está en fase de comentarios, sustituye la reglamentación expedida este año e incorpora nuevos lineamientos para la ejecución del programa, definiendo las reglas para la administración de los recursos, la operación y mantenimiento de los sistemas solares fotovoltaicos, así como los criterios de focalización y priorización de los beneficiarios”, indica el Ministerio de Minas.

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Este programa priorizará las inversiones mediante indicadores como el Índice de Pobreza Multidimensional, el Índice de Pobreza Energética Multidimensional, el costo del servicio de energía, la cobertura de usuarios y el potencial de radiación solar de cada departamento.

El Ministerio de Minas presentó la nueva reglamentación de Colombia Solar, que busca reducir el costo de la energía mediante autogeneración. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Es importante saber que la nueva reglamentación también garantiza que los beneficiarios puedan seguir recibiendo los subsidios establecidos por la ley mientras el programa alcanza su implementación plena, evitando afectaciones en el acceso al servicio de energía.

Recuerde que el programa estipula desde su inicio varios requisitos, como lo es pertenecer a la economía popular, como tiendas de barrio, pequeños comercios y hogares que estén en los estratos mencionados. También contar con edificación en condiciones adecuadas de propiedad y sanidad y adicional a ello tener redes eléctricas normalizadas y estar al día en el pago de facturas de energía.