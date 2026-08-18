Medellín y el Valle de Aburrá atraviesan una racha de condiciones secas que ya se refleja en las temperaturas y en la escasez de lluvias.

El Siata reportó que las temperaturas están hasta 2,4 °C por encima de lo esperado durante la noche, mientras el Ideam advierte sobre el fortalecimiento de las condiciones asociadas con el fenómeno de El Niño.

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Sequía en Medellín: temperaturas superan el promedio

La situación climática de Medellín comienza a generar preocupación por la presión que puede ejercer sobre los recursos hídricos y el sistema energético si las condiciones secas se prolongan.

De acuerdo con el reporte de El Colombiano, el Valle de Aburrá estuvo cerca de un mes sin lluvias significativas y registró un acumulado de apenas 14 milímetros en algunos de los últimos eventos reportados.

El Sistema de Alertas Tempranas (Siata) encontró además una anomalía importante en las temperaturas.

Durante el día están, en promedio, 1,7 °C por encima de lo esperado, mientras que durante la noche la diferencia llega a 2,4 °C.

La temperatura media registrada para agosto alcanza los 26,5 °C, frente a los 24,8 °C esperados para este periodo.

Julián Sepúlveda, líder del equipo de meteorología del Siata, explicó a El Colombiano que el Valle de Aburrá atraviesa una racha de condiciones secas, con jornadas tanto diurnas como nocturnas más cálidas de lo habitual.

El panorama coincide con el seguimiento que realiza el Ideam a las condiciones de El Niño.

El organismo informó el 13 de agosto que se completó el tercer trimestre móvil consecutivo con condiciones del fenómeno presentes tanto en la atmósfera como en el océano Pacífico ecuatorial y señaló que estas condiciones continúan fortaleciéndose.

Una menor cantidad de lluvias significa menos aportes de agua a los embalses, mientras las temperaturas elevadas pueden incrementar el consumo de electricidad debido al mayor uso de ventiladores y sistemas de enfriamiento.

El llamado, por ahora, es preventivo. La recomendación es evitar el desperdicio de agua y hacer un uso responsable de la energía, especialmente mientras persistan las condiciones secas y las temperaturas superiores al promedio.

El escenario actual no significa que Medellín se encuentre en un racionamiento de agua o energía.

La alerta está relacionada con la posibilidad de que una temporada seca prolongada aumente la presión sobre los recursos y sobre el sistema eléctrico.

Temperatura subió en Medellín 2,4 °C y sigue el riesgo de sequía: esto es lo que debemos hacer para evitar una crisis https://t.co/DYzhn9U2qM — El Colombiano (@elcolombiano) August 18, 2026

La recomendación es evitar el desperdicio de agua y hacer un empleo responsable de la energía, especialmente mientras persistan las condiciones secas y las temperaturas superiores al promedio.

Entre las medidas señaladas está reducir el tiempo de ducha y cerrar la llave mientras se utiliza jabón o champú.

Según la información publicada por El Colombiano, mantener la llave abierta durante un máximo de tres minutos puede reducir el consumo de agua de entre 100 y 120 litros a unos 35 o 40 litros por baño.

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En cuanto a la energía, también se recomienda prestar atención a los aparatos de mayor consumo.

Entre ellos se encuentran secadores, planchas para el cabello, hornos, freidoras de aire, parrillas y otros electrodomésticos que utilizan resistencias eléctricas.