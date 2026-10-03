Nación

Tragedia en Salgar, Antioquia: vehículo cayó al abismo, dejando cuatro personas fallecidas

Autoridades realizan las labores de investigación en la zona del accidente.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

3 de octubre de 2026 a las 4:34 p. m.
Un grave accidente de tránsito se registró este sábado, 3 de octubre, en la vía que comunica a Andes con Salgar, en Antioquia.
Un grave accidente de tránsito se registró este sábado, 3 de octubre, en la vía que comunica a Andes con Salgar, en Antioquia. Foto: Montaje Semana /@Marovaan

Una emergencia de gran magnitud se registró este sábado en la vía que comunica a los municipios de Salgar y Andes, en el suroeste de Antioquia, donde un movimiento en masa provocó un grave accidente de tránsito.

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Un microbús terminó fuera de la carretera y cayó por un barranco, dejando, según el reporte preliminar de las autoridades, cuatro personas fallecidas, dos heridas y una en estado crítico.

La emergencia ocurrió en medio de condiciones complejas en la zona, donde el movimiento de tierra continúa activo. Esta situación ha dificultado las labores de atención y rescate, por lo que organismos de socorro y autoridades locales trabajan para garantizar la seguridad de los equipos que permanecen en el lugar.

Semana por Colombia, Antioquia
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el balance inicial de víctimas y explicó que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) activó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para coordinar la respuesta ante la emergencia.

“Antioqueños: atendemos la grave emergencia que se presenta en la vía Salgar–Andes, donde un movimiento en masa, que continúa activo, provocó un accidente”, señaló el mandatario a través de sus redes sociales. Rendón agregó que maquinaria trabaja en el sector afectado para facilitar la atención de la emergencia.

Uno de los casos que más preocupan a las autoridades es el de una persona que permanece en estado crítico. De acuerdo con el gobernador, la Secretaría de Salud de Antioquia coordina su traslado en un helicóptero medicalizado, con el objetivo de garantizar una atención especializada y reducir el tiempo para llevarla a un centro asistencial.

Las autoridades mantienen las labores en el sitio mientras avanzan en la evaluación de las condiciones del terreno y en la atención de los sobrevivientes. Debido a que el movimiento en masa permanece activo, las acciones de rescate se realizan bajo protocolos de seguridad para evitar nuevos incidentes.

El accidente ha generado consternación entre los habitantes del Suroeste antioqueño y vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan quienes transitan por corredores montañosos de la región, especialmente durante emergencias relacionadas con movimientos de tierra.

Punto del accidente en la Av Boyacá, con Av Américas.
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Mientras continúan las labores de atención, las autoridades trabajan para establecer con precisión las circunstancias que provocaron el accidente y mantienen el acompañamiento a los familiares de las personas fallecidas.

El gobernador expresó su solidaridad con las familias y aseguró que se mantiene atento a la evolución de quienes resultaron heridos.