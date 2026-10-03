Una emergencia de gran magnitud se registró este sábado en la vía que comunica a los municipios de Salgar y Andes, en el suroeste de Antioquia, donde un movimiento en masa provocó un grave accidente de tránsito.

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Un microbús terminó fuera de la carretera y cayó por un barranco, dejando, según el reporte preliminar de las autoridades, cuatro personas fallecidas, dos heridas y una en estado crítico.

La emergencia ocurrió en medio de condiciones complejas en la zona, donde el movimiento de tierra continúa activo. Esta situación ha dificultado las labores de atención y rescate, por lo que organismos de socorro y autoridades locales trabajan para garantizar la seguridad de los equipos que permanecen en el lugar.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el balance inicial de víctimas y explicó que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) activó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para coordinar la respuesta ante la emergencia.

Antioqueños: atendemos la grave emergencia que se presenta en la vía Salgar–Andes, donde un movimiento en masa, que continúa activo, provocó un accidente. El reporte preliminar es de cuatro personas fallecidas, dos heridos y una persona en estado crítico.



El @DagranAntioquia… https://t.co/pUCoV8slgG — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 3, 2026

“Antioqueños: atendemos la grave emergencia que se presenta en la vía Salgar–Andes, donde un movimiento en masa, que continúa activo, provocó un accidente”, señaló el mandatario a través de sus redes sociales. Rendón agregó que maquinaria trabaja en el sector afectado para facilitar la atención de la emergencia.

Uno de los casos que más preocupan a las autoridades es el de una persona que permanece en estado crítico. De acuerdo con el gobernador, la Secretaría de Salud de Antioquia coordina su traslado en un helicóptero medicalizado, con el objetivo de garantizar una atención especializada y reducir el tiempo para llevarla a un centro asistencial.

Un grave accidente se registró en el sector Las Peñas, en Salgar, Antioquia. De manera preliminar, se conoció que un movimiento en masa habría provocado la caída de un vehículo a un abismo. Información señala que tres personas perdieron la vida y cinco más reusltarin heridas. pic.twitter.com/dDKdUR7XJQ — Mauricio Vanegas (@Marovaan) October 3, 2026

Las autoridades mantienen las labores en el sitio mientras avanzan en la evaluación de las condiciones del terreno y en la atención de los sobrevivientes. Debido a que el movimiento en masa permanece activo, las acciones de rescate se realizan bajo protocolos de seguridad para evitar nuevos incidentes.

El accidente ha generado consternación entre los habitantes del Suroeste antioqueño y vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan quienes transitan por corredores montañosos de la región, especialmente durante emergencias relacionadas con movimientos de tierra.

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Mientras continúan las labores de atención, las autoridades trabajan para establecer con precisión las circunstancias que provocaron el accidente y mantienen el acompañamiento a los familiares de las personas fallecidas.

El gobernador expresó su solidaridad con las familias y aseguró que se mantiene atento a la evolución de quienes resultaron heridos.