Esta mañana del viernes 2 de octubre se han reportado dos graves accidentes de tránsito en Bogotá que dejan dos personas muertas.

Sobre las 6:57 a. m., desde la Secretaría de Movilidad reportaron la muerte de una persona en medio de un accidente entre una grúa y un motociclista, en la localidad de Kennedy, sobre la Av Boyacá con Av Américas, sentido sur-norte.

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Luego, a las 7:08 a.m. desde Movilidad reportaron la muerte de otro motociclista en un siniestro vial en la localidad de Ciudad Bolívar.

“Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Ciudad Bolívar, entre vehículo escolar y motociclista, sobre la Calle 70D sur con carrera 20, sentido sur- norte”, fue el reporte.

Posteriormente, informaron que habían finalizado las labores de criminalística sobre la Av Boyacá con Av Américas.

“Finalizan labores de criminalística por siniestro vial con fatalidad en la Av. Boyacá con Av. Américas. Sector movilidad se solidariza con la familia de la persona fallecida y lamenta fatalidad en vía”, resaltaron.

En horas de la mañana de este viernes también se presentó otro grave accidente de tránsito en la localidad de Fontibón, sobre la Av Ciudad de Cali con Av Centenario (Calle 13), sentido norte - sur.

Allí, un taxi terminó volcado, por razones que son investigadas por las autoridades de Tránsito.

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Por fortuna, ese siniestro vial en la localidad de Fontibón no dejó personas fallecidas. Al lugar arribaron ambulancias para atender a las personas heridas.

“A esta hora queda habilitada la vía con condiciones normales de movilidad, tras ser retirado de la vía taxi con volcamiento, sobre la Av. Cali con Av. Centenario (Calle 13)”, informaron luego desde Movilidad.

7:20 a.m #GestiónDelTráfico | ✅A Esta hora queda habilitada la vía con condiciones normales de movilidad, tras ser retirado de la vía taxi con volcamiento, sobre la Av. Cali con Av. Centenario (Calle 13). https://t.co/X0hwK9KLzB pic.twitter.com/wGW801nsxJ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 2, 2026

Por último, desde la Secretaría de Movilidad reportaron lluvias en varios puntos de la ciudad, motivo por el cual piden a los conductores manejar con precaución para evitar más siniestros viales.