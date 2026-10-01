Atracaba con la bandera de Venezuela en su arma de fuego y hoy lo capturaron en Bogotá

El hombre acababa de quitarle una bicicleta eléctrica y un celular a una mujer cuando se activó un plan candado para encontrarlo.

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Un joven de 19 años fue capturado en flagrancia en Bogotá, señalado de cometer un hurto violento en el barrio La Esmeralda, localidad de Teusaquillo.

La Policía Metropolitana informó que el hombre habría intimidado a una mujer para quitarle una bicicleta eléctrica y un celular.

Tras recibir la alerta sobre el robo, los uniformados activaron un plan candado para ubicar al presunto responsable. La búsqueda permitió encontrarlo varias cuadras más adelante del lugar donde se habría producido el hurto.

Durante el procedimiento, los policías encontraron entre las pertenencias del capturado un arma traumática con munición que tenía un particular detalle: una bandera de Venezuela adherida mediante un sticker.

Arma de fuego decomisada a presunto delincuente en la localidad de Teusaquillo, Bogotá el jueves 1 de octubre Foto: Policía Metropolitana de Bogotá / API

Ese elemento llamó la atención de los uniformados y hacía parte de la particular apariencia del arma que, según la información entregada por la Policía, habría sido utilizada durante los hechos.

Además del arma, las autoridades recuperaron los elementos hurtados a la víctima. De acuerdo con la información suministrada, los objetos encontrados en poder del detenido fueron avaluados en más de ocho millones de pesos.

El caso comenzó cuando la mujer alertó a personas de la comunidad después del robo y estas dieron aviso a la Policía que realizaba labores de patrullaje en el sector.

La reacción permitió poner en marcha el operativo de búsqueda y localizar al señalado responsable antes de que pudiera alejarse del sector.

La captura se produjo en flagrancia y el joven quedó a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso de judicialización correspondiente.

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó el resultado del plan candado activado tras la denuncia ciudadana y la recuperación de los elementos que habrían sido sustraídos durante el atraco.

El detalle de la bandera terminó convirtiéndose en uno de los elementos más particulares del procedimiento, mientras las autoridades avanzan con la judicialización del joven y la investigación del caso.