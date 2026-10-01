“Llamen a la Policía”: ladrón pidió ayuda tras ser atrapado por la comunidad; terminó capturado

Durante este miércoles, 30 de septiembre, comenzó a circular un video en redes sociales que rápidamente se volvió viral en plataformas digitales.

Al parecer, se trata de un nuevo caso de inseguridad en Bogotá, en el que dos sujetos habrían intentado atracar a un hombre, pero la comunidad del sector terminó reteniendo a los presuntos criminales.

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El hecho habría sucedido en inmediaciones de la calle 100 entre carreras 8 y 9, cerca del World Trade Center, en el norte de la ciudad. Al parecer, los dos hombres intentaron robar a un ciudadano extranjero que se encontraba por el sector.

Sin embargo, la situación cambió radicalmente para los presuntos atracadores, luego de que la comunidad y miembros de un esquema de seguridad se abalanzaran sobre ellos y no los dejaran huir del lugar. En el video que circula, se ve cómo algunas personas someten a uno de los involucrados en el piso mientras otra comienza a darle patadas en la cabeza.

Ante la situación, el hombre que estaba retenido comenzó a gritar pidiendo ayuda y pidió que alguien llamara a la Policía. Sin embargo, los guardaespaldas que se encontraban reteniéndolo pidieron a las personas que se calmaran.

Tras los hechos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que ese mismo día los dos hombres fueron capturados por las autoridades y puestos a disposición de la Policía y de la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, el mandatario resaltó que los dos hombres fueron enviados a la cárcel por un juez de la República, por lo que tendrán que responder por hurto calificado y agravado y por falsedad marcaria, debido a que la moto en la que circulaban tenía placas falsas.

“Estos criminales deben ser procesados con el máximo rigor por haber ejercido violencia extrema y poner en riesgo la vida de varios ciudadanos”, afirmó Galán.

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Por su parte, el mandatario aseguró que las autoridades seguirán adelantando acciones contra el crimen en la ciudad. “Seguiremos persiguiendo sin descanso a quienes atentan contra la tranquilidad de los bogotanos”, declaró el alcalde.

Asimismo, este hecho se presenta tras varias situaciones de inseguridad que se han registrado en la capital del país, como la muerte de un joven que intervino en una pelea y terminó siendo apuñalado, lo que le causó la muerte. Las instituciones correspondientes continúan haciendo seguimiento a este tipo de casos, con el objetivo de dar con los responsables.