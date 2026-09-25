Hombre reaccionó a balazos contra ladrones que intentaban robar un supermercado: esto dicen las autoridades

La Policía de Bogotá inició la búsqueda de los responsables de un intento de hurto ocurrido en un supermercado de Villa Claver, en Engativá, luego de que los presuntos delincuentes escaparan del lugar tras un intercambio de disparos. Por ahora, no se han registrado capturas relacionadas con el caso.

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Los investigadores comenzaron a recopilar testimonios y a revisar las cámaras de seguridad instaladas tanto en el establecimiento como en sus alrededores. Con estas evidencias, las autoridades pretenden establecer quiénes participaron en el hecho y hacia dónde huyeron después de abandonar el sector.

El teniente coronel Fabián Beltrán, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, confirmó que las primeras acciones estuvieron dirigidas a reconstruir lo sucedido e identificar a los involucrados.

“De inmediato, nuestras unidades de la zona de atención iniciaron la labor de vecindario y análisis de las cámaras de seguridad, con el fin de lograr la individualización de los responsables”, explicó el uniformado. Asimismo, resaltó que ya tendrían algunas pistas sobre los responsables.

El oficial también pidió a quienes tengan información del caso que la entreguen a las autoridades. Para ello, recordó que la ciudadanía puede comunicarse con la Línea 123 o acudir al CAI más cercano, donde se le brindará el acompañamiento correspondiente.

Clientes y trabajadores resultaron afectados por el intento de hurto en Engativá. Foto: https://kaboompics.com/

El hecho se presentó después de que varios hombres, aparentemente armados, ingresaran al supermercado y comenzaran a intimidar a las personas que estaban en el establecimiento. Según el relato de testigos conocido por CityTV, entre los afectados se encontraron clientes y trabajadores.

La situación habría provocado la reacción del propietario del negocio, quien utilizó un arma de fuego contra los sujetos. En respuesta, los presuntos delincuentes también habrían hecho disparos antes de retirarse del supermercado.

El enfrentamiento no dejó personas heridas, de acuerdo con la información conocida hasta el momento. Sin embargo, los tiros causaron preocupación entre quienes estaban en los alrededores del establecimiento y entre residentes del barrio Villa Claver.

Los señalados como responsables consiguieron escapar antes de que llegaran los uniformados. Hasta ahora tampoco se ha determinado cuántos hombres participaron en el intento de hurto ni se conoce con precisión hacia dónde se habrían ido.

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Tras recibir la alerta, la Policía desplazó unidades al lugar y puso en marcha las labores de investigación. Además de las grabaciones de las cámaras, los uniformados adelantan labores de vecindario para encontrar posibles testigos que aporten información sobre los responsables.

Las autoridades continúan con la recopilación de material audiovisual y testimonios, mientras intentan determinar la identidad y ubicación de los hombres involucrados. La investigación permanece abierta y, hasta el momento, no se han informado capturas por este caso.