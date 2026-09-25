Colombia comenzó este viernes 25 de septiembre con un nuevo movimiento telúrico.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 4,1, registrado a las 2:19 a. m., con profundidad superficial.

Alcalde de Chaparral le sale al paso a rumores en medio de cadena de temblores en ese municipio: “Quiero aclararles”

SGC reportó el movimiento durante la madrugada

El reporte fue emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en el país.

Uno de los datos entregados inicialmente por el SGC fue que el movimiento tuvo una profundidad superficial.

Este parámetro hace referencia a la distancia entre el punto donde se origina el sismo en el interior de la Tierra y la superficie.

La percepción del movimiento puede variar dependiendo de factores como la distancia al epicentro, las características del terreno y el tipo de construcción.

Por eso, el SGC invita a las personas que hayan sentido el temblor a reportarlo a través de su plataforma Sismo Sentido.

Estos reportes ciudadanos permiten recopilar información sobre la manera en que fue percibido el evento en diferentes lugares y ayudan a complementar los datos obtenidos mediante los instrumentos de monitoreo.

El movimiento telúrico fue registrado a las 2:19 a. m. y tuvo una profundidad reportada como superficial, según el boletín preliminar del SGC. Foto: Foto: X @sgcol

Durante un sismo, tenga en cuenta: