Colombia comenzó este viernes 25 de septiembre con un nuevo movimiento telúrico.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 4,1, registrado a las 2:19 a. m., con profundidad superficial.
SGC reportó el movimiento durante la madrugada
El reporte fue emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en el país.
Uno de los datos entregados inicialmente por el SGC fue que el movimiento tuvo una profundidad superficial.
Este parámetro hace referencia a la distancia entre el punto donde se origina el sismo en el interior de la Tierra y la superficie.
La percepción del movimiento puede variar dependiendo de factores como la distancia al epicentro, las características del terreno y el tipo de construcción.
Por eso, el SGC invita a las personas que hayan sentido el temblor a reportarlo a través de su plataforma Sismo Sentido.
Estos reportes ciudadanos permiten recopilar información sobre la manera en que fue percibido el evento en diferentes lugares y ayudan a complementar los datos obtenidos mediante los instrumentos de monitoreo.
Durante un sismo, tenga en cuenta:
- Agáchese, cúbrase y agárrese de un lugar seguro hasta que termine el movimiento.
- Aléjese de ventanas, vidrios, estanterías y objetos pesados que puedan caer.
- No corra hacia las salidas mientras está temblando.
- Si está dentro de una edificación, permanezca allí hasta que termine el sismo, salvo que exista una condición de peligro que requiera evacuar.
- No utilice ascensores después del movimiento.
- Si está en la calle, aléjese de edificios, postes, cables eléctricos y otros elementos que puedan caer.
- Si está conduciendo, detenga el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, postes, árboles o estructuras que puedan colapsar.
- Después del sismo, revise si hay personas heridas o daños y comuníquese con los organismos de emergencia cuando sea necesario.
- Manténgase atento a los canales oficiales ante posibles réplicas o instrucciones de las autoridades.