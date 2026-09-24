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Ataque con drones y explosivos contra la Estación de Policía de Aguachica: Gobernación del Cesar se pronuncia

Inicialmente, no se reportar heridos.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

24 de septiembre de 2026 a las 10:33 p. m.
Atentado con drones explosivos contra la Estación de Policía de Aguachica no deja víctimas.
Atentado con drones explosivos contra la Estación de Policía de Aguachica no deja víctimas. Foto: API

En una grave alteración del orden público en el sur del departamento del Cesar, la Estación de Policía del municipio de Aguachica fue blanco de un atentado perpetrado mediante el uso de artefactos explosivos lanzados desde drones.

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La acción violenta, registrada durante la noche, encendió las alarmas de las autoridades locales y nacionales, motivando un despliegue inmediato de las unidades de seguridad en el casco urbano.

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A través de un pronunciamiento oficial, la Gobernación del Cesar, bajo la dirección de la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, expresó su categórico rechazo frente al ataque contra la infraestructura policial.

La administración departamental elevó un llamado urgente al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para coordinar las acciones de respuesta institucional y contrarrestar el uso de nuevas tecnologías por parte de grupos armados al margen de la ley.

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