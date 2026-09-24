En una grave alteración del orden público en el sur del departamento del Cesar, la Estación de Policía del municipio de Aguachica fue blanco de un atentado perpetrado mediante el uso de artefactos explosivos lanzados desde drones.

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La acción violenta, registrada durante la noche, encendió las alarmas de las autoridades locales y nacionales, motivando un despliegue inmediato de las unidades de seguridad en el casco urbano.

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A través de un pronunciamiento oficial, la Gobernación del Cesar, bajo la dirección de la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, expresó su categórico rechazo frente al ataque contra la infraestructura policial.

La administración departamental elevó un llamado urgente al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para coordinar las acciones de respuesta institucional y contrarrestar el uso de nuevas tecnologías por parte de grupos armados al margen de la ley.

El Gobierno del Cesar, liderado por la gobernadora @elviamilenasd, rechaza el ataque registrado esta noche con drones y explosivos a la Estación de Policía en Aguachica, Presidente @ABDELAESPRIELLA.



Desde el Puesto de Mando Unificado permanente hacemos seguimiento a este caso y… — Gobernación del Cesar (@GobdelCesar) September 25, 2026

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