Son impactantes las imágenes del descarrilamiento de un tren de carga del Cerrejón en La Guajira. De acuerdo con las fuentes militares, la guerrilla del ELN estaría detrás de la acción terrorista.

Los hechos se presentaron el línea férrea en el kilómetro 59+900 del sector Uribía la Guajira. Las imágenes muestran el poder de la carga explosiva; varios de los vagones del tren quedaron tirados sobre un costado de la línea férrea.

De acuerdo con fuentes militares, el frente 6 de diciembre sería el responsable del ataque con explosivos registrado contra el tren de carga.

Por su parte, el Ejército indicó que unidades se encuentran en el punto con drones verificando la situación.

“El despliegue de las tropas del Batallón de Defensa Antiaérea de la #DécimaBrigada brinda seguridad y vigilancia permanente a lo largo de la vía férrea del Cerrejón, en Uribia, La Guajira”, indicó el Ejército.

Este es el segundo atentado que se registra en septiembre contra un tren del Cerrejón. Según fuentes militares, el 8 de septiembre la infraestructura ferroviaria sufrió un doble ataque explosivo coordinado a la altura de los kilómetros 40 y 67, en la zona rural del municipio de Uribia, La Guajira.

Dijeron las fuentes que aunque las detonaciones provocaron daños materiales severos en los rieles y en varios de los vagones encargados del transporte de carbón, no se reportaron personas heridas.

La acción terrorista se da en momentos donde el Caribe presenta un complejo panorama de orden público tras el paro armado del grupo criminal de Los Pachenca o Conquistadores de la Sierra, tras la muerte de dos de sus cabecillas, alias Cholo y Bendito Menor, en operativos de la Fuerza Pública.

Tren descarrilado en la Guajira al parecer por un atentado ejecutado por el ELN. Foto: Ejército

El presidente Abelardo De La Espriella viajó en las últimas horas a Santa Marta para anunciar medidas de seguridad para hacerle frente a las acciones criminales de Los Pachenca.