Exclusivo: este es el aterrador mapa de calor de las FF. MM. sobre la presencia de grupos criminales

SEMANA conoció el mapa de calor que tienen las agencias de seguridad y de inteligencia del Estado sobre la presencia de grupos criminales en el país.

El Clan del Golfo, de alias Chiquito Malo, fue el que más creció. Foto: CORTESIA

Las estructuras ilegales cuentan con cerca de 30.000 hombres en armas y redes de apoyo, pero sin duda alguna los que más crecieron fueron los que hicieron parte de la paz total de Gustavo Petro.

El Clan del Golfo fue la estructura mafiosa que más se extendió por el territorio nacional. En el mapa de calor, el Clan del Golfo está representado por el color amarillo.

El color rojo muestra la expansión del ELN. Y los colores azul y morado muestran a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, Calarcá, Segunda Marquetalia, Comuneros del Sur, las facciones Walter Mendoza, entre otros.

El ELN también creció de manera importante en el gobierno Petro. Foto: Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

De acuerdo con informes conocidos por SEMANA, los grupos criminales hacen presencia en más de 420.000 kilómetros cuadrados del 1.100.000 que tiene Colombia. Su expansión territorial durante la paz total fue del 36 %, y su fortalecimiento en capacidades fue del 87 %.

De acuerdo con la información obtenida por SEMANA, el Clan del Golfo, catalogado por Estados Unidos como un cartel del narcotráfico y una estructura terrorista, se consolidó como la organización criminal que más se fortaleció durante el gobierno de Gustavo Petro, alcanzando un 36 % del despliegue total.

Este es el mapa de calor de la fuerza pública sobre la presencia de grupos criminales en el país. Foto: Suministrado a SEMANA.

Según los datos revelados por información de inteligencia de las agencias de seguridad del Estado, el pie de fuerza ilegal en el país experimentó una evolución anual que pasó de 15.120 integrantes en 2022 a 18.334 en 2023, escalando a 21.928 en 2024; 2025, a más de 27.000, y 2026, con casi 30.000.

Esta expansión de combatientes ―según los informes― provocó que la presencia territorial de los grupos armados aumentara de 312.378 kilómetros cuadrados al inicio del mandato presidencial en 2022, hasta llegar a una ocupación de 421.000 kilómetros cuadrados en la finalización del gobierno Petro.