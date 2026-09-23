Dos líderes sociales fueron asesinados en menos de cuatro días en Colombia: Indepaz eleva a 114 los casos en 2026

El registro de líderes sociales asesinados en Colombia continúa aumentando. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó este miércoles 23 de septiembre dos nuevos casos ocurridos durante los últimos días y situó en 114 el número de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados durante 2026.

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El caso más reciente corresponde a Julián Rodríguez, reconocido líder comunal de Barrancabermeja, Santander, quien era presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro.

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Rodríguez fue asesinado el martes 22 de septiembre cuando se desplazaba en una camioneta por la zona rural de Barrancabermeja. Según la información conocida hasta el momento, hombres que se movilizaban en motocicleta lo interceptaron y le dispararon.

El dirigente quedó gravemente herido y alcanzó a ser trasladado para recibir atención médica; sin embargo, murió debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el crimen, las autoridades desplegaron un plan para localizar a los responsables. Además, la Alcaldía de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita avanzar en su identificación y captura.

Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo ha advertido previamente sobre los riesgos existentes en Barrancabermeja por las disputas y dinámicas de control territorial de estructuras armadas en el Magdalena Medio.

Según el reporte de la organización, en esta zona se ha identificado presencia del EGC/Clan del Golfo, el Frente 37 del Bloque Magdalena Medio, el ELN y estructuras delincuenciales de carácter local.

Carlos Andrés Muñoz, otra víctima, había sido reportado como desaparecido

El otro caso ocurrió en Marinilla, Antioquia, y corresponde a Carlos Andrés Muñoz Ocampo, reconocido por su liderazgo juvenil y por el trabajo que adelantaba con jóvenes de su comunidad. También era comerciante y participaba en procesos de scouts en el municipio.

Muñoz había sido reportado como desaparecido el 18 de septiembre. Aproximadamente 16 horas después, fue encontrado sin vida en una zona boscosa. Su cuerpo presentaba varias heridas, al parecer con arma cortopunzante, y las circunstancias que rodearon el crimen son materia de investigación.

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Con su muerte, Indepaz había elevado inicialmente a 113 el número de líderes y defensores asesinados en Colombia durante este año. Tres días después, el homicidio de Julián Rodríguez llevó el registro a 114.

La Defensoría del Pueblo ha advertido mediante sus alertas tempranas sobre los escenarios de riesgo que enfrentan quienes desarrollan labores de liderazgo social y defensa de derechos humanos, particularmente en territorios donde estructuras armadas ejercen distintas formas de control sobre las comunidades.

Por ahora, las autoridades no han establecido que ambos homicidios tengan relación entre sí ni que el liderazgo de las víctimas haya sido necesariamente el móvil de los crímenes. Las investigaciones de cada caso están en desarrollo.