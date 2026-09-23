Tras cinco días en medio del fuego en Villa de Leyva, esto es lo que se espera para acabar con las llamas

En medio de la emergencia ambiental que afecta a las áreas protegidas del país, la entidad Parques Nacionales Naturales de Colombia completó este miércoles, 23 de septiembre, cinco días consecutivos de operaciones ininterrumpidas en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

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Las labores institucionales se centran en contener la propagación de las llamas que afectan la cobertura vegetal de esta importante reserva estratégica del departamento de Boyacá.

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La directora general de la institución, Sandra Bessudo, entregó un reporte detallado sobre el estado de las intervenciones, confirmando que más de 35 guardaparques permanecen desplegados en la zona de conflagración.

Para hacer frente a la magnitud del evento, la entidad movilizó brigadistas y personal técnico procedente de los Parques Nacionales Naturales Tamá, Pisba, Chingaza, El Cocuy y del Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce.

Reactivación de focos y apoyo aéreo esperado

A pesar de los esfuerzos acumulados por las cuadrillas terrestres durante las últimas jornadas, la dirección de Parques Nacionales advirtió que la dinámica de los vientos y las altas temperaturas provocaron la desafortunada reactivación de varios focos de fuego en el perímetro protegido. Esta situación ha dificultado el control definitivo del evento en las áreas más escarpadas de la montaña.

Emergencia en Parques Nacionales: atienden de forma simultánea incendios en Iguaque y Las Hermosas. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia

Para reforzar la contención en tierra, la entidad confirmó que se coordinó la llegada de un contingente de seis helicópteros para realizar descargas de agua.

La combinación de maniobras helitransportadas e infantería de guardaparques busca sofocar los puntos calientes ubicados en cañones de difícil acceso topográfico, donde el personal de rescate opera con herramientas manuales.

Contingencia en el Parque Nacional Natural Las Hermosas

De manera paralela a la crisis en territorio boyacense, la institución reportó la atención de un segundo evento de gravedad en el suroccidente del país.

¡Seguimos firmes en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque!



Hoy se cumplen 5 días de labores para atender esta emergencia. Más de 35 guardaparques permanecen en territorio, con refuerzos de los Parques Nacionales Naturales Tama, Pisba, Chingaza y El Cocuy, y del Santuario de… pic.twitter.com/gKaapGJnoj — Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) September 23, 2026

Un equipo especializado de guardaparques avanza en labores de mitigación dentro del Parque Nacional Natural Las Hermosas, donde debieron realizar un ascenso extremo desde los 2.600 hasta los 3.800 metros de altitud para encarar la línea de fuego.

Bessudo destacó la entrega de las tripulaciones y socorristas que enfrentan el fuego en alta montaña, reiterando que la entidad mantendrá un monitoreo continuo sobre el sistema de parques.

La institución ratificó su compromiso de no evacuar las zonas afectadas hasta garantizar el apagado total de las conflagraciones en ambas reservas nacionales.