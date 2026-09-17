Mientras ocho incendios fueron controlados, hay siete focos que permanecen activos. La situación más preocupante, una vez más, se presenta en el departamento del Tolima; allí se concentran, a día de hoy, seis emergencias.

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El más reciente balance nacional entregado, este jueves 17 de septiembre, por la Unidad de Gestión del Riesgo pone en alerta a los organismos de emergencia en el país por la delicada situación que se ha venido presentando en el último mes.

Tolima ha sido el departamento más golpeado por este fenómeno y hoy registra seis focos activos en distintos municipios. Entre ellos está Ataco, en la vereda Paipa, sector El Espejo, finca El Resguardo La Rosalía. La emergencia es atendida por Bomberos Planadas y CMGRD.

Equipos de socorro de Bogotá apoyan la liquidación de incendios en el departamento del Tolima. Foto: Alcaldía de Bogotá

Se suman: Villarrica, Vereda Río Lindo; Prado, Vereda Corinto, sector Sagitario, en cercanías a la represa de Prado; Rioblanco, Vereda Buenos Aires; Armero, Vereda Maracaibo, sector El Trincho y Ortega, Vereda Paso Candela. Todas las emergencias son atendidas por los cuerpos de bomberos locales y apoyo de CMGRD.

El otro departamento azotado por los incendios forestales es el Valle del Cauca. Allí, actualmente, se presenta una situación en Guadalajara de Buga, sector La Mesa. La emergencia viene siendo atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guadalajara de Buga y se realiza un convenio con una brigada forestal privada para atender el incendio.

Más de 40 hectáreas se habrían consumido en Montañuela, zona rural de Roldanillo. Foto: Captura de redes sociales

Sin embargo, en otros departamentos, la situación es alentadora. Han sido controladas emergencias en: Santander, Coromoro-Vereda Pueblo Viejo – Cuchilla Bolón, límites con Boyacá; Magdalena, Sitionuevo-Sector VIPIS y Huila, Yaguará, Vereda El Viso.

Tolima, a pesar de ser epicentro de múltiples emergencias, también ha tenido algo de alivio en las últimas horas. Se han controlado focos de conflagración en Suárez, Veredas Sinaí parte alta, Cañaveral Cubacol y Agua Blanca (tres focos); Carmen de Apicalá, Cerro Las Mercedes; Cunday, Veredas Páramo y California; Chaparral, Vereda Guayabal y Coyaima, Veredas Guadalito y Jabonera.