Este es el momento en que un militar derriba de una patada voladora a un secuestrador del Clan del Golfo en Bogotá

SEMANA conoció el video que muestra cuando un militar del Gaula tumba de una patada ninja a un presunto secuestrador cuando recibía el dinero de una liberación.

Los hechos ocurrieron en el sur de Bogotá, donde el Gaula Militar venía trabajando ante la denuncia de una familia que reportó el secuestro de uno de sus integrantes.

Los uniformados, en una operación de inteligencia, citaron al cabecilla de la célula del Clan del Golfo que estaba detrás del secuestro. Como se observa en el video, este es derribado de una patada voladora por parte de un integrante del Ejército.

El Gaula Militar rescató a una persona secuestrada en el sur de Bogotá. Foto: Ejército Nacional

En la imagen se observa al presunto delincuente encima de una moto y de frente a otra persona que, según las fuentes militares, hacía parte de la operación de rescate.

El sujeto de la moto estaba recibiendo el dinero del secuestro para regresar a la libertad a la víctima. Cuando obtuvo el dinero y se consumó el acto criminal, los militares salieron de una vivienda para capturarlo.

Uno de ellos derribó al hombre de la moto de una patada voladora. La escena, que parece sacada de una película, ocurrió en el barrio Paraíso, en el sur de Bogotá.

Luego de la captura de este cabecilla de la célula del Clan del Golfo, los militares obtuvieron la ubicación exacta donde se encontraba el secuestrado y lo rescataron sano y salvo. El proceso dejó cinco personas capturadas, armas de fuego y municiones incautadas, y el caso en poder de la Fiscalía General de la Nación para que realice la judicialización.