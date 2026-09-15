El director del Gaula de la Policía, el coronel Fabio Ojeda, reveló que en la reciente operación para rescatar a ocho personas que estaban secuestradas por el ELN en Convención, Norte de Santander, participó el Comando Sur de los Estados Unidos.

“Realizamos una operación en el corazón del Catatumbo. Logramos rescatar a ocho personas quienes llevaban casi dos años secuestradas por los narcoterrorista del ELN”, dijo el coronel Ojeda, al referirse a la operación conjunta entre autoridades nacionales y de Estados Unidos.

El rescate de los secuestrados había sido anunciado minutos antes por el presidente Abelardo De La Espriella.

“En una operación ofensiva de precisión quirúrgica, nuestras Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, con inteligencia interagencial, rescataron a 8 colombianos que permanecían secuestrados por el ELN en zona rural de Convención, Norte de Santander”, dijo el jefe de Estado.

Agregó que: “hombres del Gaula fueron insertados sobre el punto objetivo y ejecutaron una acción rápida y contundente que permitió devolverles la libertad a estas ocho personas”.

Así mismo indicó el Presidente que: “al ELN se lo digo con absoluta claridad: el secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia. Felicitaciones a nuestros soldados, policías y a todos los hombres de inteligencia que participaron en esta operación. Así actúa un Estado que no abandona a sus ciudadanos: con inteligencia, coordinación y contundencia”.

Por su parte el comandante del Ejército, el general Bertulfo Soto, destacó el trabajo conjunto en la mencionada operación de rescate de secuestrados.

“En zona rural de Convención, #NorteDeSantander, ocho colombianos recuperaron su libertad. Ese es el resultado de soldados y policías que actuaron con inteligencia, precisión y decisión frente al secuestro del ELN. Nuestra misión es proteger la vida y la libertad de los colombianos”, dijo el mando militar.