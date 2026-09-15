Alias Araña, quien fue capturado con fines de extradición a Estados Unidos e hizo parte de la llamada Paz Total de Gustavo Petro, es señalado de asesinar a firmantes de paz y líderes sociales. La Fiscalía le imputó cargos por 16 homicidios.

Se acabó la guachafita del peligroso alias Araña, protegido por el Gobierno Petro. De La Espriella firmó su extradición y otras cuatro más

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, es el señalado cabecilla de la estructura armada de los autodenominados Comandos de Frontera de las disidencias de las Farc. Los crímenes que se le atribuyen ocurrieron mientras se sentaba a conversar de paz con los delegados del gobierno Petro, incluso después de su captura.

“De acuerdo con la investigación, habría ordenado crímenes en contra de personas que eran consideradas colaboradoras de otros grupos ilegales o de las autoridades, firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales”, dijo la Fiscalía.

La Fiscalía logró documentar al menos 13 ataques armados que dejaron a 16 personas muertas en Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania. La imputación se cumplió en las últimas horas y alias Araña no aceptó su responsabilidad.

“Entre las víctimas hay cuatro líderes sociales, quienes habrían sido considerados un obstáculo para los intereses ilícitos de la organización porque se oponían al control ejercido por los Comandos de Frontera en la comercialización de pasta base de coca, las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas”, explicó el ente acusador.

Alias Araña fue capturado en medio de la negociación que se adelantaba entre el gobierno y los llamados Comandos de Frontera. La Fiscalía lo notificó de una orden de detención con fines de extradición por el delito de narcotráfico y, de manera inmediata, fue puesto a disposición de las autoridades y en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.

“Uno de los hechos investigados ocurrió el 2 de diciembre de 2023, en la vereda Aguas Negras de Solita. Varios hombres armados abordaron a la lideresa social María Isabel Ramos Álzate en inmediaciones del río Caquetá y la trasladaron hasta su lugar de residencia. Posteriormente, le dispararon en repetidas ocasiones”, advirtió la Fiscalía.

El Gobierno Petro buscó frenar la diligencia de captura de alias Araña, un narco pedido en extradición por Estados Unidos. Foto: afp

La imputación contra alias Araña se completó por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas, todas las conductas agravadas.