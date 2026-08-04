El error más común al sacar una araña de la casa: ciencia advierte que podría tener consecuencias fatales

Aunque muchas personas consideran que capturar una araña dentro de la vivienda y liberarla en el jardín o por una ventana es la opción más amable, expertos advierten que esta práctica puede resultar perjudicial para el animal.

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De acuerdo con información reseñada en Okdiario.com, las arañas que habitan en el interior de las casas suelen estar adaptadas a esas condiciones, por lo que trasladarlas al exterior puede reducir drásticamente sus posibilidades de sobrevivir. Por ello, la ciencia señala que esta acción, aunque bien intencionada, no siempre representa la mejor alternativa.

¿Por qué es peligroso hacer esta acción?

Los expertos explican que la mayoría de las arañas encontradas dentro de las viviendas pertenecen a especies domésticas, las cuales han evolucionado para vivir en ambientes interiores con temperaturas estables, espacios secos y refugios protegidos.

Las arañas que habitan en el interior de las casas suelen estar adaptadas a esas condiciones. Foto: Getty Images

Por esta razón, trasladarlas al exterior suele reducir considerablemente sus posibilidades de supervivencia. Una vez fuera de casa, deben enfrentarse a condiciones climáticas para las que no están adaptadas, así como cambios bruscos de temperatura.

Además del clima, estas arañas quedan expuestas a numerosos depredadores, entre ellos aves, lagartijas y otros insectos, por lo que muchas mueren poco tiempo después de ser liberadas en jardines o calles.

Según la información reseñada por el sitio web, algunas especies llegan a los hogares de manera accidental, transportadas en cajas, muebles o plantas. Al ser liberadas en el exterior, no solo tienen dificultades para sobrevivir, sino que, si no son nativas, podrían competir con especies locales por alimento y espacio.

Las arañas son insectos que pueden resultar molestos. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué debería hacer si encuentra una araña dentro de la casa?

El medio señaló que, siempre que sea posible, la mejor alternativa es convivir con las arañas domésticas, ya que suelen ser inofensivas para las personas y desempeñan un papel beneficioso dentro del hogar. Al alimentarse de mosquitos, moscas, polillas y otros insectos, contribuyen de forma natural al control de plagas en el interior de la vivienda.

Para quienes prefieren no tenerlas cerca o padecen aracnofobia, recomiendan capturarlas con cuidado utilizando un vaso y una hoja de papel, pero en lugar de liberarlas al aire libre, trasladarlas a otra zona de la casa donde no representen una molestia, como un garaje, un sótano, un trastero o detrás de muebles que rara vez se mueven.