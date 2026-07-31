Sequía del río Danubio permitió un hallazgo extraordinario: científicos descubrieron restos de gigantesco animal prehistórico

Los restos de un mamut de miles de años de antigüedad han sido encontrados al norte de Bulgaria debido al bajo nivel del río Danubio, informó el miércoles (29.07.2026) el Museo Regional de Historia.

Los restos, entre ellos un fémur, un colmillo y una mandíbula inferior con dos dientes de gran tamaño, fueron descubiertos de forma accidental en la orilla del río cerca del pueblo de Ryahovo, en las proximidades de la ciudad de Ruse.

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El animal habría muerto allí

El hallazgo fue comunicado por un vecino de la localidad y confirmado por el director del museo, Nikolay Nenov, quien explicó en las redes sociales del museo que los restos serán trasladados a la institución para su conservación y estudio.

“Las partes descubiertas se concentran en un mismo lugar, lo que hace suponer que el animal murió allí”, señaló Nenov, quien apuntó que en esa zona pudo existir hace miles de años un entorno pantanoso donde quedó preservado el cuerpo del mamut.

Grandes dientes de mamut quedaron al descubierto por el bajo nivel del agua del río. Foto: DW

“Yo no lo llamaría una sensación, pero cualquier descubrimiento de restos tan antiguos es muy importante para la ciencia”, agregó.

El hallazgo es una ventana al pasado de Europa

El Museo Regional de Historia de Ruse ya conserva restos de tres especies de mamuts que habitaron la región durante el Pleistoceno, hace entre 14.000 y 80.000 años.

Los científicos consideran que los hallazgos de este tipo en el entorno del Danubio son una ventana al pasado remoto de Europa, cuando el norte de Bulgaria estaba formado por extensas estepas y humedales que servían de hábitat a grandes herbívoros.

Los expertos han encontrado anteriormente restos de mamuts en la zona. Foto: DW

Durante la Edad de Hielo, el antiguo curso del Danubio y sus zonas pantanosas favorecieron la conservación natural de restos animales, que quedaron enterrados durante milenios bajo capas de sedimentos.

El Danubio está en sus niveles más bajos

El descenso excepcional del nivel del río ha permitido ahora que vuelvan a emerger algunos de estos vestigios.

Las autoridades búlgaras han alertado que el Danubio se encuentra en niveles mínimos, con una media de unos 130 centímetros por debajo de lo habitual, lo que ha provocado dificultades para la navegación en algunos tramos.

*Con información de DW.