Cómo recuperar una orquídea seca: el truco casero que puede salvarla a tiempo sin gastar de más

Una de las plantas favoritas para decorar diferentes espacios del hogar son las orquídeas debido a la elegancia de sus flores y la amplia variedad de formas y colores que presentan. Su atractivo ornamental las ha convertido en una opción frecuente que aporta un ambiente más natural y armonioso. Además de embellecer los espacios, la presencia de estas plantas puede generar beneficios para el bienestar.

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Sin embargo, conservarlas en buen estado puede ser un desafío, especialmente cuando dejan de florecer o presentan signos de deshidratación. Aunque las orquídeas suelen ser plantas resistentes y de fácil cuidado, muchas personas creen que ya no es posible recuperarlas cuando llegan a ese estado.

Por fortuna, existe un método casero que podría ayudar a recuperar orquídeas deshidratadas sin necesidad de invertir en productos costosos. No obstante, el creador del canal de YouTube Orquiplanet advierte que este tratamiento solo debe aplicarse en plantas que aún conserven raíces y no presenten enfermedades ni infecciones bacterianas, ya que podría acelerar su deterioro e incluso provocar su muerte.

Aunque una orquídea marchita puede parecer imposible de recuperar, existe un método natural que podría ayudar a revitalizarla y favorecer una nueva floración. Foto: Getty Images

Según el creador, este remedio casero solo debe utilizarse en casos de emergencia o cuando la orquídea ha permanecido entre uno y dos meses sin recibir riego.

Para preparar el hidratante casero deberá hacer una infusión con dos tazas de agua caliente, aproximadamente 200 mililitros de agua de coco, una cucharada de miel de abeja pura —aunque también pueden utilizarse dos cucharadas de azúcar como alternativa— y, por último, una rama de canela o dos estrellas de anís.

Una vez reunidos los ingredientes, el creador del canal recomienda dejar reposar la rama de canela o el anís estrellado en el agua caliente durante unos 10 minutos para que libere sus propiedades. Cuando el agua cambie de color, agregue el agua de coco y, finalmente, incorpore la miel de abeja o el azúcar.

Cuando la mezcla esté lista, el creador del canal recomienda sumergir las raíces de la orquídea en el líquido durante una hora. Después, lo ideal es enjuagarlas con agua limpia para eliminar cualquier residuo de la preparación.

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La iluminación representa otro aspecto fundamental. Estas plantas necesitan abundante luz indirecta, ya que la exposición prolongada al sol directo puede quemar las hojas y acelerar su deterioro. Ubicarlas cerca de una ventana bien iluminada, protegidas de los rayos solares intensos, suele ser una de las mejores opciones.