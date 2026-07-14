Cómo revivir una orquídea marchita: el truco para que vuelva a florecer en pocas semanas

Las orquídeas se han convertido en una de las plantas favoritas para decorar el hogar gracias a la elegancia y belleza de sus flores. Además de su valor ornamental, algunas investigaciones sugieren que convivir con plantas de interior puede contribuir a mejorar el estado de ánimo y favorecer el bienestar emocional.

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Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas orquídeas dejan de producir flores y comienzan a deteriorarse debido al desgaste natural o al uso excesivo de fertilizantes inorgánicos, que pueden afectar el estado de sus raíces.

Aunque las orquídeas son relativamente fáciles de cuidar, cuando se marchitan o dejan de producir flores muchas personas creen que ya no es posible recuperarlas. Afortunadamente, existen métodos naturales que pueden ayudar a revitalizarlas y favorecer una nueva floración, siempre que reciban los cuidados adecuados.

Las orquídeas se han convertido en una de las plantas favoritas para decorar el hogar gracias a la elegancia y belleza de sus flores. Foto: Getty Images

De acuerdo con el truco compartido por el creador del canal de YouTube Happiness Garden, es posible devolverle la vitalidad a la planta en pocas semanas, sin necesidad de recurrir a productos costosos ni a químicos agresivos que puedan afectar tanto la salud de la persona como la de la propia planta.

Para favorecer su recuperación, el creador del canal recomendó retirar cuidadosamente las raíces y hojas secas o dañadas. Esta poda permite que la planta concentre sus nutrientes y energía en el crecimiento de nuevas raíces y hojas saludables, creando las condiciones adecuadas para que recupere su vigor y, posteriormente, vuelva a florecer.

El tratamiento continúa con la aplicación de una mezcla de origen natural elaborada con miel, aloe vera y vitamina B1. La miel, previamente diluida en agua, aporta nutrientes de forma suave, mientras que el aloe vera contribuye a mantener la hidratación y favorece la regeneración de los tejidos de la planta. Finalmente, la vitamina B1 complementa la preparación al fortalecer la orquídea y estimular el crecimiento de nuevas raíces.

Una vez lista la solución, las raíces deben permanecer sumergidas durante aproximadamente 20 minutos para favorecer su rehidratación. Posteriormente, la orquídea se trasplanta a una maceta con musgo y corteza de pino, dos materiales que ayudan a conservar la humedad necesaria para su desarrollo.

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Como parte del mantenimiento, el creador del canal recomienda regarla cada diez días con esta misma mezcla. Además, según el influenciador al cabo de tres semanas ya es posible observar la aparición de numerosas raíces nuevas.

Para potenciar los resultados, la planta debe ubicarse en un lugar donde reciba luz solar indirecta o de baja intensidad, suficiente para realizar la fotosíntesis sin que sus hojas sufran quemaduras. Asimismo, limpiar las hojas con un algodón humedecido en la preparación facilita la absorción de nutrientes.

De acuerdo con el experto, antes de cumplir dos meses de tratamiento la orquídea puede presentar hojas de un verde más intenso, raíces fortalecidas y el desarrollo de nuevos brotes florales.