Mantener las flores en buen estado depende, en gran medida, de brindarles los cuidados adecuados. Entre las plantas ornamentales más apreciadas se encuentran los rosales, que destacan por la diversidad de colores, formas y aromas de sus flores. Además, con un mantenimiento apropiado, pueden florecer varias veces al año y conservarse saludables durante décadas.

Cómo hacer que una lengua de suegra florezca: estas son las condiciones que necesita para crecer sana y rápidamente

La poda, el riego y la prevención de plagas son factores clave para que la planta se mantenga vigorosa y produzca una floración abundante. Descuidar alguno de estos aspectos puede debilitar el rosal y reducir la cantidad de flores que produce.

Según Agralia Jardín, lo recomendable es utilizar un sistema de riego por goteo o regar cada tres o cuatro días, ajustando la frecuencia según las condiciones climáticas.

También resulta fundamental revisar periódicamente la presencia de pulgones y prevenir enfermedades comunes, como el oídio, para evitar que afecten el desarrollo de la planta.

Otro punto importante es que alternar fertilizantes de liberación lenta con abonos líquidos o ecológicos favorece una floración más constante. Asimismo, retirar las flores marchitas estimula la aparición de nuevos capullos y contribuye a mantener el rosal en mejores condiciones.

La poda, el riego y la prevención de plagas son factores clave para que la planta se mantenga vigorosa. Foto: Getty Images

Abonos caseros que ayudan al crecimiento de los rosales

De acuerdo con MundoHuerto, los nutrientes esenciales son el nitrógeno, que impulsa el crecimiento de hojas y tallos; el fósforo, que fortalece las raíces y favorece la floración; y el potasio, que mejora la resistencia frente a enfermedades y al estrés causado por la falta de agua.

A estos se suman micronutrientes como el hierro, el magnesio y el zinc, indispensables para el correcto funcionamiento de la planta.

Una alternativa práctica es recurrir a abonos caseros, ya que aportan distintos nutrientes según el momento del año y ayudan a mantener el suelo en buenas condiciones.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran:

Té de cáscaras de plátano: aporta potasio y favorece la floración.

aporta potasio y favorece la floración. Purín de ortigas: rico en nitrógeno, estimula el crecimiento de la planta.

rico en nitrógeno, estimula el crecimiento de la planta. Cáscaras de huevo, conchas y huesos triturados: suministran calcio y fósforo para fortalecer las raíces.

suministran calcio y fósforo para fortalecer las raíces. Posos de café: añaden nitrógeno y enriquecen el sustrato cuando se utilizan con moderación.

Los cuidados y abonos son claves para el florecimiento. Foto: Getty Images

Cómo aplicar los abonos correctamente

Pueden utilizarse de distintas maneras, dependiendo del tipo de preparación y del efecto que se busque.

La primera opción es aplicarlos durante el riego, utilizando pequeñas cantidades de abonos líquidos previamente diluidos. También pueden colocarse sobre la superficie del suelo, como ocurre con el compost, los posos de café o las cáscaras de huevo, para que los nutrientes se incorporen poco a poco hasta las raíces.

Otra alternativa es la aplicación foliar mediante pulverizaciones con abonos líquidos muy diluidos. Este método facilita una absorción más rápida y, en el caso del purín de ortigas, también puede contribuir a mantener alejadas algunas plagas.