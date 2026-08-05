Guía práctica para cuidar las rosas: el secreto para que no se marchiten y florezcan por más tiempo

Las rosas son una de las flores ornamentales más apreciadas en el mundo por su belleza, fragancia y amplia variedad de colores. Además de embellecer jardines, balcones y espacios interiores, también simbolizan sentimientos como el amor.

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Lo que muchos desconocen es que para que se mantengan saludables y produzcan flores abundantes, requieren cuidados básicos como una adecuada exposición al sol, riego moderado, poda periódica y un suelo con buen drenaje. Con un mantenimiento adecuado, los rosales pueden florecer durante gran parte del año.

De acuerdo con el blog Bourguignon Floristas, para prolongar la vida de las rosas , especialmente las que están cortadas, los expertos recomiendan colocarlas en un florero completamente limpio con agua del grifo a temperatura ambiente y, de ser posible, añadir alimento especial para flores.

Las rosas son de las flores más comunes en los jardines. Foto: Getty Images

Antes de ubicarlas en el recipiente, aconsejan recortar entre tres y cinco centímetros del tallo en diagonal con un cuchillo o tijeras de podar limpias y bien afiladas. También es importante retirar las hojas que queden sumergidas en el agua, ya que pueden favorecer la proliferación de bacterias y acelerar el deterioro de las flores.

Además, los expertos recomiendan conservar la mayor parte de las espinas y evitar retirar los pétalos exteriores, pues ambos cumplen funciones que ayudan a mantener la calidad y nutrición de la rosa.

Asimismo, el agua del florero debe renovarse o rellenarse con frecuencia y las flores deben mantenerse alejadas de la luz solar directa, corrientes de aire, fuentes de calor y recipientes con frutas, debido a que estas liberan gas etileno, una sustancia que acelera el envejecimiento y marchitamiento de las flores.

Según información reseñada en Gardentech, si no se dispone de un producto comercial para mantenerlas hidratadas, es posible preparar una mezcla casera con dos cucharadas de jugo de limón o lima, una cucharada de azúcar, media cucharada de lejía de uso doméstico y un cuarto de galón de agua.

Para prolongar la vida del ramo, los expertos recomiendan renovar la solución cada pocos días y recortar ligeramente los tallos antes de volver a colocarlos en el florero.