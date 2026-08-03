¿Por qué se pasea el segundo animal más grande del planeta por la costa mediterránea?

El mar Mediterráneo alberga algunas de las especies marinas más emblemáticas y de mayor tamaño del planeta. De entre las nueve especies de cetáceos que podemos encontrar en sus costas occidentales, la más grande es el rorcual común (Balaenoptera physalus). Concretamente, es el segundo animal más grande del mundo, solo por detrás de la ballena azul. Puede alcanzar entre 20 y 24 metros de longitud y llegar a pesar alrededor de 70 toneladas de peso.

Las costas levantinas y el canal de Ibiza constituyen importantes áreas de paso, donde se observan frecuentemente frente a la costa de la Marina Alta durante la primavera y principios del verano.

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Todos esos rorcuales migrantes acaban atravesando el estrecho de Gibraltar para salir en búsqueda de comida a aguas atlánticas. En este sentido, las costas atlánticas de la península ibérica, particularmente Galicia, representan áreas relevantes de avistamiento por su elevada productividad marina.

Cómo se estudia un animal de 20 metros ¡y en el agua!

El rorcual común presenta una madurez sexual tardía (6-10 años), baja tasa reproductiva (1 cría cada 2-3 años) y elevada longevidad (75-90 años). Estas características limitan la recuperación de sus poblaciones, mermadas por su caza durante el s.XX.

Entre las principales amenazas actuales del rorcual común destacan las colisiones con embarcaciones, la contaminación acústica generada por actividades humanas, y los efectos del cambio climático sobre la distribución de sus presas.

Aunque pueda parecer sencillo, el estudio de las ballenas es un reto para los científicos: son animales que viven en el océano y, a pesar de su gran tamaño, pasan la mayor parte del tiempo sumergidos (no se ven), por lo que detectarlos supone, la mayoría de las veces, un reto extraordinario. Sin embargo, las costas de la Marina Alta (Dénia y Xàbia) nos brindan a los investigadores una oportunidad excelente para estudiar estos animales, ya que es posible detectarlos desde tierra.

En esta imagen se puede apreciar el característico color negro del lado izquierdo de la mandíbula. Fue tomada en aguas frente a la isla de Pico, en las Azores, bajo un permiso especial emitido por el Gobierno Regional de las Azores Foto: Getty Images

El estudio sobre rorcuales en el Proyecto MysticMED combina equipos de observación desde tierra y desde el mar, y la colaboración de estos equipos de trabajo es fundamental para obtener datos de las ballenas en migración.

Durante las últimas semanas, es posible que hayan leído muchas noticias de que se han avistado ballenas (o incluso hayan estado entre los privilegiados que las han visto) cerca de la costa de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

¿Por qué se producen tantos avistamientos por esta época?

Viaje en busca de comida

El rorcual común es una especie pelágica distribuida por todos los océanos, especialmente en aguas templadas y frías con alta productividad biológica. En el Mediterráneo es el único misticeto que se encuentra presente de forma regular, y constituye una población genéticamente diferenciada de las del Atlántico Norte.

Su alimentación se basa principalmente en pequeños organismos planctónicos, especialmente eufausiáceos (krill), que captura mediante alimentación por filtración o lunge feeding.

En la región mediterránea, el rorcual común realiza desplazamientos estacionales relacionados con la disponibilidad de alimento, un fenómeno normalmente conocido como migración. En el Mediterráneo occidental destaca su presencia en zonas como el Mar de Liguria, el Mar Balear y el Santuario Pelagos.

Desde tierra, un equipo de observadores se sitúa en puntos elevados de la costa. En nuestro caso, lo hacemos desde los acantilados del cabo de San Antonio. Utilizando prismáticos de largo alcance y telescopios terrestres, los llamados spotters (localizadores) registran la presencia de cetáceos, su dirección de desplazamiento, velocidad, comportamiento y distancia aproximada a la costa.

Estas observaciones permiten detectar animales a grandes distancias y coordinar el trabajo con el equipo acuático, que se encuentra en las embarcaciones. Aunque parezca mentira, los spotters son fundamentales para la detección y posterior estudio de estos misticetos. ¡Un 90 % de las ballenas que estudiamos son detectadas por el equipo de tierra! Esto es debido a su posición privilegiada en lo alto de los acantilados.

Desde el mar, un segundo equipo trabaja desde una embarcación de investigación de pequeño tamaño. Una vez localizados los rorcuales, se aproxima siguiendo protocolos que minimizan las molestias a los animales. Desde el barco se realizan fotografías de alta resolución de la aleta dorsal, pero especialmente de la zona dorsal del animal.

Además, para conseguir imágenes aéreas del animal utilizamos drones que, durante las últimas décadas, se han convertido en una herramienta muy valiosa para el estudio de cetáceos. Su uso permite obtener información de alta calidad de forma no invasiva, superando algunas de las limitaciones de las observaciones realizadas desde embarcaciones o desde tierra.

Alta tecnología aplicada a la conservación de la biodiversidad

En el caso del rorcual común, los drones han permitido observar con precisión los patrones de pigmentación de la cabeza y la región dorsal, especialmente los denominados blaze y chevron. Estas marcas naturales son fundamentales para diferenciar individuos y han permitido elaborar catálogos fotográficos, documentar recapturas y mejorar el conocimiento sobre sus movimientos, uso del hábitat y dinámica poblacional en el Mediterráneo occidental.

Además, el uso de drones permite contabilizar el número exacto de ejemplares si se encuentran migrando en grupo, observar la presencia de madres con crías (que desde embarcaciones son muy difíciles de detectar), e incluso recolectar muestras de soplo simplemente colocando un pequeño recipiente en el dron y acercándolo con precisión a ese soplo, que presenta entre 3 y 4 metros de altura.

Por último, una de las técnicas más avanzadas utilizadas en el estudio de los rorcuales comunes es el marcaje satelital. Esta metodología consiste en la colocación temporal de dispositivos de seguimiento sobre los animales, los cuales transmiten información sobre su posición y movimientos a través de satélites en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, es posible conocer con gran precisión las rutas migratorias, las áreas de alimentación y los patrones de uso del hábitat a escalas espaciales y temporales difíciles de estudiar mediante observación directa.

Vista cercana de un rorcual común (*Balaenoptera physalus*) nadando hacia la cámara; océano Atlántico, isla de Pico, Azores Foto: Getty Images

Estos datos contribuyen a identificar áreas de especial importancia para la conservación de la especie, evaluar posibles amenazas derivadas del tráfico marítimo y mejorar la gestión de espacios marinos donde la presencia de rorcuales es frecuente.

¿Qué sabemos hasta el momento… y qué nos falta por saber?

La población mediterránea de rorcual común está genéticamente diferenciada de las poblaciones atlánticas y utiliza de forma habitual áreas de alta productividad del Mediterráneo occidental, como el mar Balear, el Santuario Pelagos o las costas del Garraf. Gracias a técnicas mencionadas, sabemos que hay una población de entre 1 300 y 1 700 individuos, conocemos sus rutas de desplazamiento y la fidelidad de algunos a determinadas zonas.

Sin embargo, todavía se desconocen aspectos fundamentales, como la localización exacta de sus posibles áreas de reproducción, las diferencias migratorias entre sexos y edades, y el grado de intercambio de individuos entre el Mediterráneo y el Atlántico.

Además, es necesario comprender mejor cómo afectarán el cambio climático, el tráfico marítimo, el ruido submarino y otras amenazas a sus movimientos y conservación. Por ello, resulta imprescindible continuar los programas de seguimiento a largo plazo mediante fotoidentificación, drones y marcaje satelital.

Este artículo fue publicado originalmente en catalán en The Conversation