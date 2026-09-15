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El extraño fenómeno que mantiene en alerta a los expertos: podría formarse en los próximos días

Siguen de cerca un posible fenómeno que podría desarrollarse en el Mediterráneo central durante los próximos días.

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Redacción Tecnología
15 de septiembre de 2026 a las 3:51 p. m.
Ilustración del planeta Tierra
Ilustración del planeta Tierra Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Los servicios meteorológicos y expertos en predicción mantienen bajo vigilancia la evolución de un fenómeno que podría formarse en el Mediterráneo central durante los próximos días. El sistema genera interés ante la posibilidad de que adquiera algunas características propias de un medicane, fenómeno conocido popularmente como “huracán mediterráneo”.

Aunque este fenómeno pudo observarse alrededor del 3 de septiembre, faltan pocos días para que vuelva a repetirse.
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El Instituto de Geociencias (IGEO) explicó que este tipo de sistemas presenta características similares a las de los huracanes, aunque generalmente tiene un tamaño y una intensidad menores. Su formación depende de condiciones atmosféricas y marítimas específicas, por lo que su evolución puede cambiar rápidamente.

La posibilidad de que se desarrolle este fenómeno llega después de que varias salidas del modelo estadounidense GFS mostraran la formación de una depresión compacta sobre el mar Jónico y zonas cercanas a Italia y Grecia. Algunos escenarios contemplan que el sistema podría adquirir rasgos similares a los de los ciclones tropicales.

Sin embargo, los expertos advierten que por ahora no existe una previsión que confirme la formación de un medicane. Aun así, mantienen el fenómeno bajo seguimiento debido a que, de llegar a desarrollarse, podría representar un riesgo para las zonas costeras del Mediterráneo, muchas de ellas densamente pobladas.

Medicane: un fenómeno que permanece bajo vigilancia

El término proviene de la expresión inglesa Mediterranean Hurricane y hace referencia a ciclones que se forman sobre el mar Mediterráneo y pueden desarrollar algunas características similares a las de los huracanes tropicales, como un centro definido, tormentas organizadas alrededor del núcleo y vientos intensos. Sin embargo, suelen ser más pequeños y tener una duración menor. Aunque son poco frecuentes, pueden generar lluvias torrenciales, inundaciones costeras, fuerte oleaje y rachas de viento muy intensas.

La posibilidad de que se formen aumenta cuando las primeras entradas de aire frío en altura coinciden con las elevadas temperaturas del Mediterráneo después del verano, ya que el agua cálida aporta energía y favorece la inestabilidad atmosférica.

En determinadas condiciones, las borrascas pueden evolucionar hacia ciclones con características tropicales. Por ahora, los escenarios sitúan cualquier posible desarrollo en el Mediterráneo central, aunque los especialistas mantienen la vigilancia ante posibles episodios de lluvias intensas y tormentas severas.