Encuentran en el fondo del océano una especie que parece sacada de otro planeta: su extraña apariencia sorprende a los científicos

La ciencia continúa revelando hallazgos que sorprenden por sus características poco comunes. Recientemente, un grupo de expertos llamó la atención tras identificar una especie acuática de aspecto inusual, que parece sacada de otro planeta.

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El hallazgo también despertó interés en redes sociales, donde Juan José Agún González, conocido como Doctor Fisión y especializado en divulgar contenido relacionado con la historia y la física, compartió detalles sobre esta especie a través de una publicación en Instagram.

Una especie que parece de otro planeta

El hallazgo se produjo durante una expedición oceanográfica realizada a bordo del buque de investigación Sonne, que exploró la fosa de las Aleutianas, ubicada en el Pacífico Norte. La misión buscaba estudiar la vida marina a unos 5.000 metros de profundidad, en una zona caracterizada por condiciones extremas.

Durante la exploración, los investigadores encontraron un ejemplar de Bathyopsurus sonnei, una nueva especie de isópodo que alcanza aproximadamente 6,5 centímetros de longitud. Según los datos de la expedición, se trata del munópsido más grande registrado hasta ahora, convirtiéndose en un descubrimiento relevante para el estudio de la biodiversidad de las profundidades oceánicas.

La especie llamó especialmente la atención por sus patas alargadas y su particular anatomía. Sus piezas bucales presentan adaptaciones que le permiten sobrevivir bajo las elevadas presiones de las profundidades y alimentarse en el lecho marino subártico.

Este descubrimiento desafía la idea de que solo los microorganismos habitan estas zonas. Foto: Getty Images

Además, su cuerpo de color blanco y sus cuatro estructuras similares a brazos o alas le dan una apariencia poco común entre los organismos que habitan el fondo del océano.

“Encontrar un espécimen de estas dimensiones en un ecosistema tan extremo nos recuerda que conocemos más sobre la superficie de la Luna que sobre el fondo de nuestros propios océanos”, señalan los expertos de la expedición, reseñado por el sitio web Libertad Digital.

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Este descubrimiento forma parte de los esfuerzos recientes por explorar las regiones más profundas del océano, entre ellos los impulsados por el proyecto internacional Ocean Census, cuyo objetivo es identificar y registrar la biodiversidad que permanece sin estudiar en los lugares más inaccesibles del planeta antes de que los efectos de la actividad humana puedan modificar estos ecosistemas.