El electrodoméstico de la cocina que parece inofensivo, pero debería desconectar después de usarlo para evitar un incendio

El rápido avance de la tecnología ha multiplicado la cantidad de electrodomésticos que facilitan la vida diaria. En la cocina, por ejemplo, algunos permiten conservar los alimentos, como el refrigerador, mientras que otros ayudan a preparar comidas en cuestión de minutos y con muy poco esfuerzo.

Si el enchufe saca chispas cada vez que conecta un electrodoméstico, no lo ignore: podría ser una señal de alerta

La automatización de estas tareas ha convertido estos equipos en elementos casi indispensables dentro de la casa. Muchas personas los usan varias veces al día sin pensar que esa comodidad depende de un sistema eléctrico que también requiere ciertos cuidados.

Expertos en prevención de incendios y seguridad eléctrica coinciden en que buena parte de los accidentes relacionados con electrodomésticos está asociada a malos hábitos de uso, falta de mantenimiento o conexiones inadecuadas.

Por eso, algunos aparatos conviene desconectarlos una vez termina su uso, ya que esta simple acción puede ayudar a reducir el riesgo de accidentes eléctricos e incluso de incendios.

En muchos hogares es común dejar conectados varios electrodomésticos de cocina durante todo el día. Sin embargo, la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (NFPA), según lo citado por Xataka, recomienda desenchufarlos cuando no estén en funcionamiento. Además de disminuir posibles riesgos eléctricos, esta práctica ayuda a evitar el llamado consumo fantasma, que puede representar entre el 7 % y el 11 % del gasto de electricidad.

Desenchufar la tostadora toma apenas unos segundos y puede convertirse en un hábito simple. Foto: Getty Images

Equipos como cafeteras, microondas o freidoras de aire continúan consumiendo energía en reposo para mantener activas funciones como pantallas, relojes o programas automáticos.

La principal excepción es la nevera, que debe permanecer conectada para conservar los alimentos. No obstante, hay otro electrodoméstico que merece especial atención: la tostadora.

Según Gizmodo, una tostadora moderna debería apagarse automáticamente al terminar el ciclo. Aun así, una falla en el interruptor, el temporizador o las resistencias puede hacer que siga calentándose o incluso se active sin que nadie la esté usando.

Por esa razón, desenchufarla después de utilizarla es una medida sencilla que reduce una posible fuente de peligro. También se recomienda retirar las migas únicamente cuando el aparato esté frío y desconectado, además de mantenerlo alejado de materiales inflamables como cortinas, papel o paños de cocina.

La tostadora suele pasar desapercibida porque funciona apenas unos minutos al día. Foto: Getty Images/Image Source

Otro aspecto clave es prestar atención a las señales de advertencia. Un enchufe caliente, olor a plástico quemado, chispas, zumbidos o un disyuntor que se dispara con frecuencia son indicios de que algo no funciona correctamente y de que el electrodoméstico debe dejar de usarse hasta ser revisado.

Asimismo, conviene evitar sobrecargar adaptadores o extensiones con equipos de alto consumo. Aunque desconectar la tostadora no elimina por completo el riesgo de un incendio, sí reduce una posible fuente de peligro cuando ya no está en funcionamiento.