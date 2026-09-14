La función de ChatGPT que vale la pena usar todos los días: así puede activarla para hacer sus tareas más sencillas

Con el avance de la tecnología, cada vez son más las herramientas que tienen los usuarios a su disposición para hacer que las actividades del día a día sean más sencillas, prácticas y rápidas. Entre ellas destacan los chatbots impulsados por inteligencia artificial, capaces de generar textos, crear imágenes, elaborar resúmenes y proponer ideas según las necesidades de cada persona.

Ahora puede dibujar una idea y ChatGPT hará el resto: así es la nueva función de OpenAI para crear imágenes fácilmente

Su popularidad ha crecido porque permiten resolver en cuestión de segundos tareas que antes podían tomar varios minutos o incluso horas. Sin embargo, aunque cada vez más personas recurren a este tipo de herramientas, muchas de sus funciones siguen siendo poco conocidas o, simplemente, no se aprovechan al máximo.

En muchos casos, los internautas limitan su uso a hacer preguntas generales, cuando la plataforma ofrece opciones que pueden facilitar el trabajo, los estudios y otras actividades de formas mucho más amplias.

Una de las funciones que suele pasar desapercibida es el modo de voz de ChatGPT, una herramienta que permite mantener conversaciones de manera más natural sin necesidad de usar las manos. Gracias a esta opción, es posible aprender un tema nuevo, organizar ideas, recibir ayuda paso a paso mientras se conversa con la inteligencia artificial.

El modo de voz permite mantener conversaciones fluidas con la inteligencia artificial. Foto: getty images

Para utilizarla, basta con abrir la aplicación desde el celular o el PC y tocar el ícono de voz ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla. Después, el usuario puede elegir la voz con la que desea interactuar y comenzar a hablar.

A partir de ese momento, las respuestas llegan casi de inmediato, lo que permite hacer preguntas de seguimiento, cambiar de tema o profundizar en una explicación sin romper el ritmo de la conversación.

ChatGPT esconde una función que puede cambiar la forma de usar la inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Esta función también resulta especialmente útil cuando hablar es más cómodo que escribir. Por ejemplo, puede servir para practicar un idioma mediante conversaciones naturales, prepararse para una entrevista o recibir traducciones en tiempo real mientras se mantiene un diálogo con la herramienta.

La evolución de estas herramientas muestra que la IA ya no se limita a entregar respuestas cuando se escribe una pregunta. La posibilidad de interactuar mediante la voz acerca estas tecnologías a situaciones más cotidianas y marca un cambio en la forma en que las personas se relacionan con ellas.