Andrew Garfield revela la radical decisión que tomó tras interpretar al dueño de ChatGPT en nueva película: “Inmediatamente”

La película Artificial, dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Andrew Garfield como Sam Altman, llegará a los cines el 25 de diciembre, después de su presentación en el Festival de Cine de Nueva York el próximo 5 de octubre.

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La cinta, basada en hechos reales, aborda la crisis que atravesó OpenAI en 2023 y el impacto que tuvo en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Para interpretar al CEO de OpenAI, Garfield investigó de cerca el desarrollo de esta tecnología y sus posibles consecuencias.

Según contó el actor, esa preparación modificó su relación con ChatGPT hasta el punto que decidió dejar de utilizar la herramienta, debido a las dudas que surgieron sobre el impacto de la IA en el empleo y la economía.

El actor habló sobre su decisión durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live!, en la cual fue consultado sobre si participar en Artificial había aumentado o disminuido sus temores frente a la IA. Para explicar su reacción, Garfield recordó una experiencia similar que vivió años atrás durante su carrera.

En 2010, el intérprete le dio vida a Eduardo Saverin, cofundador de Facebook, en La red social, dirigida por David Fincher. Después de terminar esa película, decidió dejar de utilizar Facebook.

Ahora, tras interpretar a Sam Altman, aseguró haber tenido una reacción parecida y optó por alejarse de ChatGPT.

Garfield confesó que, tras profundizar en el tema, tomó la decisión “inmediatamente” de dejar “de usar ChatGPT”. El actor también reconoció que investigar el sector le produjo una sensación de “nervios” y “susto” frente al futuro de la IA y sus posibles consecuencias.

“Cuanto más sabes, más te das cuenta de que nos dirigimos de cabeza a un territorio particularmente desconocido”, señaló durante la conversación televisiva, añadiendo que, paradójicamente, “ellos lo dicen abiertamente”.

“Dicen algo así como: ‘Sí, bueno, la verdad es que no sabemos muy bien quiénes van a perder sus puestos de trabajo ni cómo vamos a crear una economía que funcione para la gente de a pie. ¡Pero lo vamos a averiguar! ¡Y prometo que va a ser genial!’”, señaló, agregando con ironía que, al menos, son “transparentes”.