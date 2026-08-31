Elon Musk insultó a OpenAI y lanzó duro ataque contra Sam Altman: “Son unos cabr...”

La disputa entre Elon Musk y OpenAI volvió a subir de tono luego de que la compañía anunciara que busca poner fin al acuerdo que permitía a Cursor utilizar directamente sus modelos de inteligencia artificial. La decisión llegó después de que SpaceX adquiriera la empresa responsable de Cursor.

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Musk reaccionó en X con un mensaje cargado de insultos contra dos de los principales responsables de OpenAI: Sam Altman y Greg Brockman.

Musk responde a la decisión de OpenAI

El empresario dejó claro que no considera importante la determinación de OpenAI sobre Cursor. En su publicación, Musk escribió: “Me importa un comino”, antes de dirigir sus críticas contra Altman y Brockman.

“Sam Altman y Greg Brockman son unos cabrones completamente poco confiables que robaron una organización sin fines de lucro de código abierto”, afirmó Musk en X.

Musk despreció la decisión de OpenAI y calificó de “poco confiables” a Altman y Brockman. Foto: @elonmusk

Con estas palabras, el empresario retomó uno de los principales argumentos que ha utilizado durante años contra los directivos de OpenAI. Musk fue uno de los impulsores iniciales de la organización, que nació con una estructura sin ánimo de lucro.

El origen del nuevo enfrentamiento

La respuesta se produjo después de que OpenAI comunicara que pretende cerrar el contrato con Cursor el 12 de noviembre de 2026. Hasta entonces, la plataforma podría continuar utilizando los modelos que ya tiene habilitados.

OpenAI explicó que la decisión está relacionada con el cambio de propietario de Cursor y con sus preocupaciones sobre el cumplimiento de sus condiciones por parte de las compañías de Musk.

La empresa también recordó antecedentes relacionados con X, anteriormente Twitter, y afirmó que esa compañía incumplió términos contractuales después de su adquisición por Musk.

Así, el enfrentamiento suma ahora a Cursor a una disputa que desde hace años enfrenta a Musk con Altman y que continúa trasladándose entre los tribunales, las empresas de tecnología y las redes sociales.