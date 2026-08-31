Cómo instalar correctamente un aire acondicionado: la ubicación que ayuda a reducir el consumo de energía

Muchas personas dudan al momento de instalar un aire acondicionado, especialmente en regiones con climas cálidos. Sin embargo, un uso ineficiente o una ubicación inadecuada pueden aumentar considerablemente el consumo de energía y, por ende, elevar los costos de la factura de electricidad.

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Una posición estratégica favorece un flujo de aire uniforme, evita que el equipo tenga que trabajar de manera excesiva para alcanzar la temperatura deseada y contribuye a reducir el consumo de electricidad. Por el contrario, instalarlo en un sitio poco apropiado podría limitar su rendimiento, aumentar el esfuerzo del sistema y, además, afectar con el tiempo la durabilidad del equipo.

La unidad interior de estos aparatos, como el sistema mini split, cumple una función clave en la climatización de los espacios, ya que se encarga de retirar el calor del aire y favorecer su circulación dentro de la habitación. A diferencia de otros sistemas de aire acondicionado que requieren conductos, estos equipos cuentan con tuberías y conexiones de menor tamaño.

Una función inteligente ajusta la temperatura del electrodoméstico que podría ayudar a reducir la factura mensual. Foto: Getty Images

La ubicación de esta unidad no debería determinarse únicamente por la disponibilidad de una pared. Las características y el uso de cada habitación también influyen en el desempeño del equipo. Una instalación adecuada puede contribuir a mejorar la distribución del aire y la eficiencia del sistema, mientras que una posición poco conveniente puede dificultar la climatización y hacer que el aparato trabaje más de lo necesario, según la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos).

La recomendación general es instalar la unidad en una pared central, a una altura aproximada de entre 1,80 y 2,40 metros del suelo, procurando que exista suficiente espacio libre a su alrededor. Esta disposición facilita que el aire frío se distribuya de manera más uniforme por toda la habitación.

El aire acondicionado debe ser instalado por profesionales. Foto: Getty Images

Además, una correcta separación respecto de muebles, paredes y otros obstáculos permite que el sistema funcione con mayor libertad y evita que el aire se concentre en un solo punto. También es conveniente evitar que la corriente salga directamente hacia las personas, especialmente cuando permanecen durante varias horas en el mismo lugar.

De esta manera, una planificación adecuada de la instalación puede ayudar a aprovechar mejor el mini split, mantener una temperatura más confortable y favorecer un uso eficiente de la energía.