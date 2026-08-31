Renault sorprende en Colombia con nuevo SUV híbrido 4×4 automático: ¿cuál es este modelo?

La marca de carros francesa Renault sigue ampliando sus horizontes en Colombia, ofreciendo uno de sus más recientes modelos híbridos, el cual tiene al país como su primera puerta de entrada en el continente sudamericano.

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Se trata de la nueva Renault Duster Hybrid E-Tech 4x4 150 hp, un coche que combina la tecnología full híbrida y que potencia aquellas capacidades todoterreno que son características del modelo, trayendo así a la nación una propuesta de versatilidad, eficiencia y desempeño a una nueva experiencia.

La llegada de este coche viene en el marco de la evolución del modelo Duster en Colombia. Durante el 2025, el país fue el primero en América Latina en recibir la versión Renault Duster Hybrid E-Tech 4x4 de 129 hp, modelo que ya ha vendido más de 3.000 unidades.

Esta nueva versión está disponible en el país con un precio sugerido al público de $124.990.000, contando con una garantía total de cinco años.

Características del coche

La nueva Renault Duster Hybrid E-Tech 4x4 entrega 150 hp, 230 Nm de torque con su motor a combustión y 88 Nm con el motor trasero eléctrico, combinando el sistema Full Hybrid con cinco modos de conducción que permiten que el comportamiento del coche se adapte a las condiciones del terreno.

La Renault Duster Hybrid E-Tech combina un sistema híbrido con tracción 4x4 y diferentes modos de conducción. Foto: Renault

Por medio de su sistema 4x4 inteligente, se distribuye el torque entre los dos ejes acorde a las condiciones de conducción, mientras que el Monitor 4x4 se encarga de visualizar en tiempo real información acerca de la distribución de torque y la inclinación del vehículo.

Asimismo, combina un motor de combustión con un sistema eléctrico de 48 V y una batería de iones de litio de 0,8 kWh. La mecánica es complementada con una transmisión automática EDC de doble embrague y seis velocidades.

En cuanto a la tecnología del modelo Duster, la nueva versión incorpora un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y sistema multimedia OpenR de 10,1 pulgadas, el cual incorpora replicación inalámbrica de Android Auto y Apple CarPlay, configuración de widgets y cargador inalámbrico.

El modelo incorpora un sistema multimedia OpenR de 10,1 pulgadas con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay. Foto: Renault

Refiriéndose a confort y asistencia, el coche cuenta con aire acondicionado automático, así como un freno de parqueo eléctrico y cuatro puertos USB-C, sensores de parqueo delanteros, traseros y laterales, cámara de reversa y cámara Multi-view.

Para la seguridad, la nueva Duster incorpora un completo conjunto de tecnologías, además de tener sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) que están diseñados para poder acompañar al conductor en diferentes situaciones y hacer más sencilla y segura la experiencia al volante.