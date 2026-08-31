Pico y placa en Cali: esto es lo que cambia en la restricción vehicular para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre

La Alcaldía de Santiago de Cali ha compartido a través de sus redes sociales las medidas oficiales del Pico y Placa que estarán presentes para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre en la capital del Valle del Cauca.

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El distrito volvió a reiterar que algunas zonas de la ciudad tendrán modificaciones mientras se siguen llevando a cabo las ayudas humanitarias tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, el cual dejó afectadas varias viviendas y múltiples personas fallecidas.

Las zonas de emergencia a causa del sismo tendrán unas medidas especiales en su horario, mientras que el resto de la ciudad mantendrá su operación habitual, que comienza desde las 6:00 a.m. y finaliza a las 7:00 p.m.

Por el momento, la alcaldía informa que la medida de pico y placa, de emergencia, va hasta el fin de semana del 5 de septiembre.

Así está programado el Pico y Placa en Cali para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre

Con el objetivo de ofrecer una mejor gestión para la zona de Cali que se encuentra en estado de emergencia a causa del terremoto registrado en Colombia, la alcaldía delimitó varias zonas, siendo esas las siguientes:

Autopista Suroriental: entre las carreras 39 y 66.

entre las carreras 39 y 66. Carrera 66: entre la autopista Suroriental y la calle 3.

entre la autopista Suroriental y la calle 3. Calle 3: entre las carreras 66 y 52.

entre las carreras 66 y 52. Calle 5: entre las carreras 36 y 52.

entre las carreras 36 y 52. Carrera 39: entre las calles 5 y 9.

El polígono entre las carreras 36 y 66 mantendrá una restricción especial de cuatro dígitos por día para despejar el paso a los equipos de emergencia. Foto: Alcaldía de Cali

Por otro lado, la medida del Pico y Placa en Cali será distribuida de la siguiente forma:

Lunes 31 de agosto: no podrán circular carros con placas terminadas en 9 y 0 . En la zona de emergencia, se suman las terminadas en 3 y 4 .

no podrán circular carros con placas terminadas en . En la zona de emergencia, se suman las terminadas en . Martes 1 de septiembre: no podrán circular carros con placas terminadas en 1 y 2 . En la zona de emergencia, se suman las terminadas en 5 y 6 .

no podrán circular carros con placas terminadas en . En la zona de emergencia, se suman las terminadas en . Miércoles 2 de septiembre: no podrán circular carros con placas terminadas en 3 y 4 . En la zona de emergencia, se suman las terminadas en 7 y 8 .

no podrán circular carros con placas terminadas en . En la zona de emergencia, se suman las terminadas en . Jueves 3 de septiembre: no podrán circular carros con placas terminadas en 5 y 6 . En la zona de emergencia, se suman las terminadas en 9 y 0 .

no podrán circular carros con placas terminadas en . En la zona de emergencia, se suman las terminadas en . Viernes 4 de septiembre: no podrán circular carros con placas terminadas en 7 y 8. En la zona de emergencia, se suman las terminadas en 1 y 2.

El polígono entre las carreras 36 y 66 mantendrá una restricción especial de cuatro dígitos por día para despejar el paso a los equipos de emergencia. Foto: Alcaldía de Cali

En el caso del fin de semana, el distrito estableció una restricción que solamente es aplicada dentro del polígono delimitado, el cual es organizado así:

Sábado 5 de septiembre: no podrán circular carros con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 .

no podrán circular carros con placas terminadas en . Domingo 6 de septiembre: no es impuesta la medida del Pico y Placa.