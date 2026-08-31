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Pico y placa en Cali: esto es lo que cambia en la restricción vehicular para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre

La medida tiene medidas especiales ante el terremoto registrado en Colombia.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

31 de agosto de 2026 a las 9:56 a. m.
La medida del pico y placa en Cali tiene una nueva rotación.
La medida del pico y placa en Cali tiene una nueva rotación. Foto: El País

La Alcaldía de Santiago de Cali ha compartido a través de sus redes sociales las medidas oficiales del Pico y Placa que estarán presentes para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre en la capital del Valle del Cauca.

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El distrito volvió a reiterar que algunas zonas de la ciudad tendrán modificaciones mientras se siguen llevando a cabo las ayudas humanitarias tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, el cual dejó afectadas varias viviendas y múltiples personas fallecidas.

Las zonas de emergencia a causa del sismo tendrán unas medidas especiales en su horario, mientras que el resto de la ciudad mantendrá su operación habitual, que comienza desde las 6:00 a.m. y finaliza a las 7:00 p.m.

Por el momento, la alcaldía informa que la medida de pico y placa, de emergencia, va hasta el fin de semana del 5 de septiembre.

Así está programado el Pico y Placa en Cali para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre

Con el objetivo de ofrecer una mejor gestión para la zona de Cali que se encuentra en estado de emergencia a causa del terremoto registrado en Colombia, la alcaldía delimitó varias zonas, siendo esas las siguientes:

  • Autopista Suroriental: entre las carreras 39 y 66.
  • Carrera 66: entre la autopista Suroriental y la calle 3.
  • Calle 3: entre las carreras 66 y 52.
  • Calle 5: entre las carreras 36 y 52.
  • Carrera 39: entre las calles 5 y 9.
El polígono entre las carreras 36 y 66 mantendrá una restricción especial de cuatro dígitos por día para despejar el paso a los equipos de emergencia.
El polígono entre las carreras 36 y 66 mantendrá una restricción especial de cuatro dígitos por día para despejar el paso a los equipos de emergencia. Foto: Alcaldía de Cali

Por otro lado, la medida del Pico y Placa en Cali será distribuida de la siguiente forma:

  • Lunes 31 de agosto: no podrán circular carros con placas terminadas en 9 y 0. En la zona de emergencia, se suman las terminadas en 3 y 4.
  • Martes 1 de septiembre: no podrán circular carros con placas terminadas en 1 y 2. En la zona de emergencia, se suman las terminadas en 5 y 6.
  • Miércoles 2 de septiembre: no podrán circular carros con placas terminadas en 3 y 4. En la zona de emergencia, se suman las terminadas en 7 y 8.
  • Jueves 3 de septiembre: no podrán circular carros con placas terminadas en 5 y 6. En la zona de emergencia, se suman las terminadas en 9 y 0.
  • Viernes 4 de septiembre: no podrán circular carros con placas terminadas en 7 y 8. En la zona de emergencia, se suman las terminadas en 1 y 2.
El polígono entre las carreras 36 y 66 mantendrá una restricción especial de cuatro dígitos por día para despejar el paso a los equipos de emergencia.
El polígono entre las carreras 36 y 66 mantendrá una restricción especial de cuatro dígitos por día para despejar el paso a los equipos de emergencia. Foto: Alcaldía de Cali

En el caso del fin de semana, el distrito estableció una restricción que solamente es aplicada dentro del polígono delimitado, el cual es organizado así:

  • Sábado 5 de septiembre: no podrán circular carros con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.
  • Domingo 6 de septiembre: no es impuesta la medida del Pico y Placa.
El polígono entre las carreras 36 y 66 mantendrá una restricción especial de cuatro dígitos por día para despejar el paso a los equipos de emergencia.
El polígono entre las carreras 36 y 66 mantendrá una restricción especial de cuatro dígitos por día para despejar el paso a los equipos de emergencia. Foto: Alcaldía de Cali