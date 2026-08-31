Pico y placa en Cali: esto es lo que cambia en la restricción vehicular para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre

La Alcaldía de Santiago de Cali ha compartido a través de sus redes sociales las medidas oficiales del Pico y Placa que estarán presentes para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre en la capital del Valle del Cauca.
El distrito volvió a reiterar que algunas zonas de la ciudad tendrán modificaciones mientras se siguen llevando a cabo las ayudas humanitarias tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, el cual dejó afectadas varias viviendas y múltiples personas fallecidas.
Las zonas de emergencia a causa del sismo tendrán unas medidas especiales en su horario, mientras que el resto de la ciudad mantendrá su operación habitual, que comienza desde las 6:00 a.m. y finaliza a las 7:00 p.m.
Por el momento, la alcaldía informa que la medida de pico y placa, de emergencia, va hasta el fin de semana del 5 de septiembre.
Así está programado el Pico y Placa en Cali para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre
Con el objetivo de ofrecer una mejor gestión para la zona de Cali que se encuentra en estado de emergencia a causa del terremoto registrado en Colombia, la alcaldía delimitó varias zonas, siendo esas las siguientes:
- Autopista Suroriental: entre las carreras 39 y 66.
- Carrera 66: entre la autopista Suroriental y la calle 3.
- Calle 3: entre las carreras 66 y 52.
- Calle 5: entre las carreras 36 y 52.
- Carrera 39: entre las calles 5 y 9.
Por otro lado, la medida del Pico y Placa en Cali será distribuida de la siguiente forma:
- Lunes 31 de agosto: no podrán circular carros con placas terminadas en 9 y 0. En la zona de emergencia, se suman las terminadas en 3 y 4.
- Martes 1 de septiembre: no podrán circular carros con placas terminadas en 1 y 2. En la zona de emergencia, se suman las terminadas en 5 y 6.
- Miércoles 2 de septiembre: no podrán circular carros con placas terminadas en 3 y 4. En la zona de emergencia, se suman las terminadas en 7 y 8.
- Jueves 3 de septiembre: no podrán circular carros con placas terminadas en 5 y 6. En la zona de emergencia, se suman las terminadas en 9 y 0.
- Viernes 4 de septiembre: no podrán circular carros con placas terminadas en 7 y 8. En la zona de emergencia, se suman las terminadas en 1 y 2.
En el caso del fin de semana, el distrito estableció una restricción que solamente es aplicada dentro del polígono delimitado, el cual es organizado así:
- Sábado 5 de septiembre: no podrán circular carros con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.
- Domingo 6 de septiembre: no es impuesta la medida del Pico y Placa.