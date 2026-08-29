El abecé de la reconstrucción de Cali: todo lo que debe saber sobre el inicio de las obras en esa ciudad

Diecinueve días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el suroccidente colombiano el 10 de agosto de 2026, Cali dejó atrás la búsqueda y rescate para entrar en la etapa más larga de todas: la reconstrucción. El balance oficial supera las 150 víctimas mortales y 1.500 heridos en la capital del Valle, mientras miles de familias siguen sin saber cuándo podrán volver a sus casas. Esto es lo que se sabe, punto por punto.

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A. El tamaño del daño

En Cali se reportan 107 edificaciones con colapso total o parcial y cerca de 1.000 predios adicionales bajo evaluación. El alcalde Alejandro Eder explicó que “por lo menos el 30 por ciento” de esos predios tendrá que ser derribado, entre 300 y 400 edificaciones. La red educativa también sufrió un golpe severo: de 338 sedes escolares, 260 registraron daños y 18 quedaron inhabitables.

Hospitales como el Universitario del Valle y varias estaciones de bomberos también resultaron afectados. Lo más inquietante es que varios edificios colapsados eran relativamente nuevos. “Me llama la atención la cantidad de edificios relativamente nuevos que se cayeron”, afirmó Eder, quien pidió una investigación técnica con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Universidad del Valle.

Terremoto en Cali el 10 de agosto. Foto: Screenshot 'x'

B. Cuánto costará

El alcalde estimó que la estabilización y reconstrucción de Cali costará cerca de 10 billones de pesos. A escala nacional, el panorama es mayor: BTG Pactual calcula que la factura total del sismo –que también golpeó a Pereira y Manizales– arranca en 20 billones de pesos (1 por ciento del PIB) y podría llegar a 40 billones, como en el terremoto del Eje Cafetero de 1999 (2,2 por ciento del PIB). Para financiar la emergencia, De La Espriella declaró una emergencia económica que crea el Fondo Milagro, e insiste en que no subirá impuestos. Un vocero del Gobierno explicó que “el límite temporal obliga a priorizar” entre atención inmediata y reconstrucción de largo plazo. El presidente anunció además que, con el sector privado, ya se gestionaron más de dos billones de pesos adicionales.

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C. ¿Por dónde se empieza?

Cali activó un Puesto de Mando Unificado para la Reconstrucción (PMUR), que coordina los frentes técnico, social y logístico. El proceso arranca con inspecciones que clasifican cada predio como habitable, de uso restringido o para demolición. Eder radicó ante el Concejo dos proyectos para modificar el presupuesto distrital y crear alivios tributarios para los afectados. Las prioridades, dijo, se definen “por riesgo y por la urgencia de restablecer condiciones de habitabilidad”. Barrios como La Flora, Chiminangos y buena parte de la Comuna 19 concentran las mayores afectaciones y serán los primeros focos de intervención. El diagnóstico inicial tomará entre dos y tres meses; la recuperación total podría extenderse unos tres años.

Edificio colapsado en Cali tras el terremoto del lunes 10 de agosto. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

D. El drama de los que se quedaron sin casa

Más de 10.000 familias han sido censadas como damnificadas en Cali, y cerca de 8.000 ya perdieron formalmente su vivienda. Miles permanecen en albergues, carpas o donde algún vecino les abre la puerta. John Edwin vivía con su hija de 7 años, autista, en La Buitrera cuando las paredes empezaron a caer: “Eso fue muy duro, porque nos cogió en una pieza de la casa”. Olga Castro, madre de cinco hijos, resume la resignación de muchos: “Por lo menos salimos con vida”. En sectores como Torres de Tequendama, familias siguen sin poder recuperar sus pertenencias porque el acceso a los edificios es peligroso. Las autoridades reconocen que la ayuda humanitaria ha ido disminuyendo justo cuando muchas familias siguen sin respuesta sobre su futuro habitacional.

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E. Alcaldía y Gobierno Nacional

Eder le pidió a De La Espriella facultades presupuestales ágiles, liberar 350.000 millones de pesos en estampillas y que la deuda de 2 billones de pesos de Emcali se reinvierta en Cali. También pidió congelar los arriendos en zonas afectadas para evitar abusos. El presidente ha centrado sus anuncios en salud –4.386 millones de pesos para oncología del HUV– y en movilizar al empresariado. De La Espriella, con apenas tres días de gobierno cuando ocurrió el sismo, generó controversia al llamar a la tragedia “una prueba dura de Dios” que llegó justo al inicio de su mandato.