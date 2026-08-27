Así funcionará el apoyo inmobiliario para constructoras y compradores tras el terremoto: publicación gratuita y créditos al 8 %

Tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, Ciencuadras.com anunció un plan de apoyo dirigido a facilitar el acceso a vivienda y contribuir a la recuperación del sector inmobiliario en las zonas afectadas.

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La iniciativa contempla dos líneas de acción: la publicación gratuita de proyectos inmobiliarios para constructoras de Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y Chocó durante lo que resta de 2026, y la disponibilidad de cerca de 2.000 viviendas usadas con financiación a una tasa del 8 % a través de Banco Davivienda.

El terremoto del 10 de agosto dejó graves afectaciones en Cali. Foto: AP Photo/Miguel Angel Lopez

Según informó la compañía, las constructoras con proyectos en los departamentos priorizados podrán publicar sin costo su inventario dentro de la plataforma, incluyendo inmuebles en diferentes etapas de desarrollo, desde preventa hasta entrega inmediata. La oferta incluye proyectos ubicados en ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó, además de otros municipios de estas regiones.

“Queremos poner las herramientas y el alcance de Ciencuadras.com al servicio de las familias y del sector inmobiliario en un momento en el que encontrar una vivienda es una necesidad prioritaria. Nuestra apuesta es acercar la oferta disponible a quienes necesitan un nuevo hogar y, al mismo tiempo, apoyar a las constructoras de las zonas afectadas para que puedan darles mayor visibilidad a sus proyectos”, afirmó Mauricio Torres Romero, gerente de Ciencuadras.com.

Como parte del plan, los usuarios podrán consultar viviendas nuevas y usadas dentro del mismo ecosistema digital, con alternativas de financiación ofrecidas por Davivienda para personas afectadas por el sismo, sean o no clientes de la entidad.

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“No todas las familias tienen las mismas necesidades ni los mismos tiempos. Algunas podrán considerar un proyecto nuevo, mientras que otras requerirán una vivienda disponible de manera más inmediata”, señaló Torres.

La articulación entre la plataforma inmobiliaria y las opciones de crédito busca facilitar el proceso de búsqueda y compra de vivienda, permitiendo que los interesados identifiquen alternativas según sus necesidades y capacidad financiera.

Las constructoras interesadas en acceder al beneficio de publicación gratuita podrán vincular sus proyectos ubicados en los departamentos establecidos. Por su parte, las personas que busquen adquirir vivienda podrán ingresar a Ciencuadras.com para consultar los inmuebles disponibles con la alternativa de financiación del 8 % con Davivienda.