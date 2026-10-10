Mónica Delgado, la CEO que abastece a las mayores constructoras del país

El balance de una vida empresarial en un sector tan exigente como la construcción lo vive con los tenis de running puestos o en el lodo de una obra. A las 4:40 de la madrugada, en Montería, inicia una rutina de trote y meditación que le brinda claridad para liderar dos compañías y criar a su hija.

Su vena comercial inició temprano, cuando vio crecer la empresa de construcción de sus padres y presentó licitaciones ante Ecopetrol, con solo 21 años. Ante la adversidad del cierre del negocio familiar después de tres décadas, lo que hizo esta administradora con una especialización en Gerencia Estratégica fue crear, en 2015, una nueva empresa: Fluidpack.

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Hoy, este holding industrial que importa y comercializa soluciones técnicas para la conducción de fluidos en redes contra incendios, sistemas hidráulicos y gas genera 130 empleos directos e indirectos, registra un crecimiento del 45 por ciento en ventas y abastece a constructoras como Colpatria, Marval y Bolívar.

Tras expandir Fluidpack, Delgado fundó en 2023, de la mano de su esposo, IQD Group, especializado en sistemas de rociadores y en riesgos especiales para proteger la industria. “Uno tiene una empresa para transformar una situación o una vida. No solo para lucrarse, sino para generar impacto”, reflexiona.

Creó Café técnico, un videopodcast para profesionales de obra e instalaciones, que ella misma conduce. “Mi trabajo es simple: que la industria no pare nunca”.