CMO Studios: productora colombiana que conquista audiencias globales con sus historias

Contar historias que entretengan, emocionen y dejen huella es el propósito que guía a CMO Studios, una productora colombiana que, desde hace más de dos décadas, ha evolucionado al ritmo de una industria audiovisual en constante transformación. Bajo el liderazgo de Ana María Barreto Hoyos, su CEO, la compañía busca dar continuidad al legado de su fundadora, Clara María Ochoa, y llevar nuevas narrativas a audiencias de distintos territorios.

CMO Studios nació en Bogotá a finales de los años noventa como Clara María Ochoa Producciones, una productora independiente enfocada principalmente en el cine. Con el tiempo, amplió su alcance hacia la producción de series para canales de televisión abierta y, posteriormente, hacia la creación de historias y la prestación de servicios para clientes internacionales.

Hoy, la compañía trabaja en dos grandes líneas de negocio. La primera es el desarrollo de contenido original, que reúne historias concebidas por su equipo creativo a partir de ideas propias y obras literarias. La segunda corresponde a los servicios de producción para plataformas, canales y productores que buscan llevar sus guiones a la pantalla con el respaldo de la experiencia y la capacidad técnica de un equipo colombiano.

Uno de sus logros recientes fue la producción de una serie de drama corto, con capítulos de entre uno y cinco minutos, para Netflix. Estrenada el 11 de septiembre de 2026, la producción llegó al top 10 global de series de habla no inglesa, un resultado que, según Barreto, superó las expectativas del equipo y reafirmó el potencial de sus historias para conectar con públicos internacionales.

Sin embargo, para la compañía, el éxito no se mide únicamente en cifras de audiencia. Su apuesta también consiste en desarrollar contenidos que trasciendan el entretenimiento y generen una conexión emocional con quienes los ven.

“Es muy importante para CMO que sean historias que construyan, que apapachen el corazón; que nuestras audiencias, además de entretenerse y maravillarse con una buena producción, se lleven algo en la cabeza y en el corazón”, afirma Barreto.

Esa filosofía se complementa con una cultura organizacional que reconoce el valor de las personas detrás de cada proyecto. La CEO destaca el talento del equipo, el orgullo de representar a Colombia y el compromiso con el bienestar físico y mental de sus integrantes, aspectos que considera fundamentales para afrontar las exigencias de una industria en permanente cambio.

Ana Barreto: una atleta que lidera la industria audiovisual colombiana

Precisamente, uno de sus mayores desafíos es adaptarse a las transformaciones del sector audiovisual y a las nuevas formas en que las audiencias consumen contenidos. En un entorno cada vez más competitivo, la compañía apuesta por el cuidado de cada producción, desde la concepción de la historia hasta su realización.

“Con historias cuidadas, hechas con mucho amor, con mucho cariño y mucho detalle y dedicación, logramos conquistar esas audiencias”, señala Barreto.

A esa visión se suma el propósito de preservar y proyectar el legado de Clara María Ochoa, cuya trayectoria ha sido fundamental en la construcción de la compañía. Para Barreto, el reto es darle continuidad a ese camino, al tiempo que CMO Studios encuentra nuevas oportunidades de crecimiento y consolida su presencia en mercados internacionales.

Con una combinación de creatividad, experiencia y talento colombiano, CMO Studios busca demostrar que las historias hechas en el país pueden cruzar fronteras, competir en escenarios globales y, sobre todo, dejar una huella en quienes las descubren.