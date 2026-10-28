Sol Villamizar, la abogada que ayuda a las familias a superar las crisis financieras que acaban en divorcio

“Más que salvar un patrimonio, recuperamos la institución más importante de la sociedad: la familia”, afirma esta abogada bumanguesa fundadora de un bufete que nació en 2016 para atender los temas jurídicos, contables y financieros por los que atraviesan las familias que, según ella, se disuelven bajo el peso de las deudas.

“Se genera estrés, se rompen matrimonios y se distancian padres e hijos”, dice. Al Derecho llegó por sugerencia de sus padres; no era lo que quería estudiar, pero le sirvió para afinar la escucha y el liderazgo. Se especializó en Solución de Conflictos y armó un equipo dedicado a defender deudores en dificultades económicas.

Hoy, Villamizar Asociados tiene 20 profesionales de planta y una red de aliados que supera los 50. Hasta ahora ha acompañado cerca de 2.000 casos. En 2023, creó la Fundación Internacional para el Apoyo, Progreso Económico y Sostenibilidad Empresarial con el propósito de acompañar a empresarios y emprendedores.

“Entendí que mi trabajo no podía limitarse a resolver problemas financieros cuando ya habían ocurrido. Quería ayudar a prevenirlos, a acercar conocimiento, justicia, formación y oportunidades”, explica.

Villamizar ofrece mentorías y resuelve dudas jurídicas en el programa Especialista en casa, del canal regional TRO, y desde su fundación impulsa talleres de formación para prevenir crisis económicas y fortalecer negocios. “Detrás de cada empresa hay familias, empleos y sueños que vale la pena fortalecer”.