Paula Restrepo: “La reputación y el legado se construyen con coherencia y trabajo”

Durante 30 años construyó una trayectoria en el mundo corporativo que combinaba experiencia financiera, estratégica, organizacional y de gestión. Esa convicción definió el lema de su carrera: “Una empresa no se transforma interviniendo sus problemas de manera aislada, sino entendiéndola como un sistema”.

Contadora Pública, MBA en Administración y con formación especializada en Finanzas, Revisoría Fiscal, Evaluación de Proyectos, Auditoría y Psicología Organizacional, convirtió años de estudio y observación empresarial en una metodología propia que, en 2021, se consolidó en Sigmacore, una firma desde la que acompaña a empresarios en procesos de transformación estratégica y organizacional.

Ha apoyado cerca de 215 empresas y extendido su visión más allá de la consultoría a través de la escritura y la formación. Es autora de Sistema Integrado de Gestión: integrar para transformar, y de Mujer integral, libros en que los conecta dos dimensiones que han marcado su historia: la transformación de las organizaciones y de las personas.

Durante buena parte de su carrera no habló de marca personal. La construyó antes de nombrarla, dice. Hoy entiende la visibilidad como una consecuencia y no como el punto de partida.

“Mi marca no nació en las redes sociales. Se construyó durante tres décadas de trabajo. La visibilidad puede posicionar un nombre, pero son la coherencia, el conocimiento, la acción, los resultados y el propósito los que construyen reputación y legado”.