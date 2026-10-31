El thriller de terror psicológico de Netflix que promete ser un imperdible para Halloween; se puede ver en una sola noche

Con la llegada de Halloween, una de las temporadas más esperadas por los amantes del terror y el suspenso, las diferentes plataformas de streaming, entre ellas el gigante de entretenimiento Netflix, comienzan a darle protagonismo a las producciones relacionadas con esta celebración.

En este sentido, sus catálogos se renuevan presentando al público una variada selección de contenidos que incluye desde clásicos del cine de terror que siguen cautivando a varias generaciones, hasta nuevos estrenos cargados de misterio, tensión y escenas escalofriantes.

Solo tiene 6 episodios y ya es la miniserie más vista de Netflix: el fenómeno del momento que conquista al público

Uno de estos lanzamientos recientes es la miniserie El alma intranquila (Obsess, por su título original en inglés), un thriller de terror psicológico que, con pocos episodios, promete una historia envolvente, capaz de mantener la atención de los espectadores de principio a fin.

Bajo la dirección de Said El Marouk, reconocido por su larga trayectoria en la industria audiovisual gracias a su participación en diferentes películas y series como 365 Days of Happiness (2011) y El Feloos (2019), la trama sigue la historia de Talal, un hombre que decide regresar a su país natal, Kuwait, después de recibir la noticia del fallecimiento de su padre.

Su viaje tiene como propósito asistir al funeral, reencontrarse con sus raíces y afrontar el difícil proceso de despedirse de uno de sus seres queridos. Sin embargo, lo que inicialmente parece ser un regreso motivado por una pérdida familiar, también abre la puerta a una experiencia mucho más inquietante.

Durante una etapa de su vida, el protagonista deberá enfrentarse a diferentes situaciones llenas de suspenso mientras intenta asimilar su duelo.

“Un hombre regresa a Kuwait por la muerte de su padre y, sin darse cuenta, cae una vez más en las temibles garras de una relación obsesiva”, señala la sinopsis de El alma intranquila, en Netflix.

En total, esta miniserie está conformada por apenas cuatro episodios, una cantidad que la convierte en una alternativa atractiva para quienes desean disfrutar de una historia de terror y suspenso sin tener que invertir demasiado tiempo.

La serie de Netflix que avanza en el top 10 y suma más de 2.9 millones: una mezcla de horror y suspenso

De hecho, justamente por eso, se perfila como uno de esos contenidos imperdibles para agregar a la lista de recomendaciones durante la noche de brujas y lograr verlo completo en una sola noche.

Así, entre misterio, tensión y elementos propios del terror psicológico, los espectadores podrán sumergirse en esta inquietante historia y descubrir cómo se desarrolla la trama hasta llegar al desenlace, sin necesidad de salir de casa y, seguramente, con la expectativa de saber qué sucederá en cada uno de los episodios.