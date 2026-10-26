La nueva película número 1 de Netflix en 52 países: el angustiante thriller de supervivencia basado en una historia real

La película mexicana Contra el huracán, dirigida por el cineasta Jorge Michel Grau, se ha consolidado en sus primeros días de emisión como uno de los títulos con mayor audiencia en la plataforma de streaming Netflix.

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Estrenada globalmente el pasado 22 de octubre, la producción ha alcanzado la primera posición del catálogo cinematográfico en 52 países, según datos del portal especializado de métricas FlixPatrol. La obra recrea la crisis humanitaria y los momentos de tensión vividos en la costa de Acapulco tras el embate del huracán Otis.

El largometraje narra la historia de Wirpul, un joven capitán de yate recién ascendido, y su hermanastro Candi. Mientras se encuentran a bordo de una embarcación en las inmediaciones marítimas de Acapulco, una tormenta tropical se transforma abruptamente en un huracán de categoría 5.

Sin propulsión por motor ni sistemas de comunicación funcionales, la tripulación debe encarar el fenómeno meteorológico y resolver sus marcadas diferencias familiares para conservar la vida.

De acuerdo con información divulgada por la producción y portales especializados en cine, la historia condensa los relatos de los marineros Marlon Alfonso Valdez y Jonathan Chino, quienes sobrevivieron al paso de Otis en octubre de 2023 a bordo de dos barcos distintos.

Ambos tripulantes participaron en el proyecto audiovisual en calidad de asesores técnicos e inclusive realizaron apariciones breves (cameos) durante el metraje.

La dirección de la cinta está a cargo de Jorge Michel Grau, realizador reconocido en la industria del cine latinoamericano por títulos como Somos lo que hay (2010) y su participación en la antología de terror México Bárbaro.

El elenco principal lo completan actores de destacada trayectoria en la cinematografía mexicana contemporánea, entre ellos Mónica del Carmen y Andrew Leland Rogers.

El fenómeno de las producciones enfocadas en la resistencia humana ante desastres naturales ha demostrado históricamente una fuerte recepción por parte del público global.

En este caso, la combinación del dramatismo de la tragedia real ocurrida en Acapulco con la estructura de un thriller de suspenso ha catalizado el interés de las audiencias internacionales.

A pesar del notable volumen de visualizaciones que posicionan a la película en la cima de los listados de la plataforma, el recibimiento por parte del público y la crítica especializada en bases de datos cinematográficas ha sido moderado.

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De acuerdo con los registros del portal IMDb, la cinta ostenta una calificación promediada de 5,1 sobre 10. Por su parte, en la plataforma de comunidad cinefílica Letterboxd, el filme sostiene una valoración media de 2,78 sobre 5.

Si bien la producción domina las listas globales, en lugares específicos como España la cinta figura en la tercera posición del top 10 semanal, situándose por detrás de títulos como el filme de suspenso Weapons.