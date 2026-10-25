La serie de Prime Video que podría tener segunda temporada tras arrasar en su estreno

Prime Video sorprendió a sus suscriptores a inicios de octubre con el estreno de una serie que ha dado mucho de qué hablar. Se trata de un clásico de terror que ha sido completamente renovado y que dejó abiertas las puertas para una segunda temporada: Carrie.

Basada en la novela homónima de Stephen King, esta adaptación dirigida por Mike Flanagan presentó una versión de la historia de Carrie completamente renovada y compuesta por ocho episodios llenos de suspenso, drama y magia.

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Aunque la historia original de King tiene un desenlace definitivo, la producción televisiva que lanzó Prime dejó atónitos a sus seguidores al introducir modificaciones que le dieron un nuevo giro a su narrativa.

Por eso, ante las dudas que generó sobre la posibilidad de tener una segunda temporada, su protagonista Summer H. Howell, se pronunció durante su participación en el Newport Beach Film Festival.

De acuerdo con sus declaraciones, citadas por Variety, por el momento desconoce si Amazon planea darle continuidad al proyecto. Sin embargo, reconoció que fue una gran experiencia poder interpretar a Carrie y le agradaría volver a hacerlo.

“No lo sé. Pregúntale a Amazon”, respondió Howell tras ser cuestionada al respecto. No obstante, para quienes tienen la esperanza de ver hacia dónde se dirige Carrie en el último episodio que dejó la primera temporada, la actriz aseguró que ha escuchado comentarios relacionados con su futuro.

Summer H. Howell (Carrie White) y Samantha Sloyan (su madre, Margaret White) tienen intercambios supremamente intensos. Foto: Liane Hentscher/Prime

No obstante, Howell aclaró que por el momento solo son especulaciones, pues todavía no existe ningún anuncio oficial por parte de sus creadores ni de la plataforma de streaming. “Me encantaría volver. Pero todavía no hay nada confirmado. Espero que tengamos noticias pronto. De verdad que lo espero”, dijo.

Entre las reacciones que ha generado esta serie, varios usuarios han coincidido en señalar que el desenlace de la primera temporada dejó abierta una alta posibilidad de continuar la historia con una segunda entrega.

Según sus comentarios, la decisión que tomó Mike al final de la trama fue uno de los elementos que despertó mayores expectativas entre los espectadores, pues en esta adaptación Carrie sobrevive a los acontecimientos finales.

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Esta modificación marca una notable diferencia entre la producción y la obra literaria, expandiendo las ideas sobre las nuevas historias que podría protagonizar este personaje. Además, tras plantear la existencia de otras mujeres con capacidades similares a las de Carrie, aumentan las probabilidades de una nueva entrega.

“Mi prioridad siempre fue llegar hasta el último episodio de esta temporada, hacer justicia al personaje y a su arco narrativo, y mostrar la punta del iceberg de ese mundo más amplio”, explicó el director de la producción.