En la actuación, interpretar a un personaje implica aprender a distinguir entre lo que sucede frente a las cámaras y lo que pertenece a la vida real. Pero, ¿qué ocurre cuando un actor desconoce que está protagonizando una ficción y las personas que lo rodean forman parte de una broma cuidadosamente construida?

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Esa es la premisa de La broma maestra, la serie de Prime Video que convierte a Diego Caicedo en el centro de una experiencia en la que la improvisación y la incertidumbre son parte del juego.

El proyecto reunió a tres figuras con trayectorias reconocidas en la televisión colombiana: Julián Arango, recordado por personajes como Hugo Lombardi en Yo soy Betty, la fea; Lorna Cepeda, quien interpretó a Patricia Fernández en la misma producción, y Diego Caicedo, actor que asume el papel protagónico de esta experiencia.

A ellos se suman los directores mexicanos Félix de Valdivia y Raúl Campos, responsables de concebir una propuesta que busca llevar la comedia improvisacional a una escala ambiciosa.

En conversación con SEMANA, sus protagonistas y realizadores hablaron de los riesgos de la improvisación, las lecciones que dejó la experiencia y las dificultades de una profesión en la que el talento no siempre garantiza una oportunidad.

Una broma con una frontera delicada

La idea nació de una apuesta de Prime Video por explorar una comedia más arriesgada y aprovechar el vínculo cultural que existe entre el público colombiano y Yo soy Betty, la fea.

Según explicaron Félix de Valdivia y Raúl Campos, la propuesta consistía en reunir esa conexión con la ambición de crear un espectáculo de improvisación de gran escala en español.

El resultado fue una experiencia en la que Caicedo se convirtió, sin saberlo, en el protagonista de su propia historia. A su alrededor, un grupo de improvisadores construyó situaciones y personajes que debían conducir la experiencia hacia la comedia, sin perder de vista el objetivo que los directores consideraban esencial: cumplir un sueño.

“Los límites o la brújula de dónde estaban tenía que ver con no olvidar que esto, antes de ser cruel, tiene que ser divertido, y antes que otra cosa tiene que ser cumplir un sueño, y tiene que ser chistoso. Entonces, esa incomodidad existió, por supuesto, como en todo show improvisado puede existir”, asegura Campos.

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Según explicaron Félix de Valdivia y Raúl Campos, la propuesta consistía en reunir esa conexión con la ambición de crear un espectáculo de improvisación de gran escala en español. Foto: Prime Video

La reflexión de los realizadores resulta central para entender el proyecto. La incomodidad del protagonista no era un elemento accidental, sino parte de la tensión que alimentaba la comedia. El desafío consistía en evitar que esa tensión terminara convirtiéndose en una burla contra él.

Los directores reconocieron que el asunto no estuvo exento de dudas. Durante el rodaje, ambos sostuvieron conversaciones sobre los límites éticos, morales y filosóficos de lo que estaban haciendo. La pregunta no era únicamente si la broma funcionaba, sino qué consecuencias podía tener para la persona que la vivía.

La actriz Lorna Cepeda también reconoce que el proyecto le generó reservas al comienzo. Su participación implicaba entrar en una dinámica distinta de la ficción tradicional, con margen para la improvisación y sin conocer todos los elementos que terminarían componiendo la experiencia:

“Raúl y Félix tenían todo en su cabeza, pero ellos nos dejaron muy libres como para hacer las cosas que teníamos que hacer”.

La actriz considera que la experiencia también permite observar situaciones reconocibles en la vida profesional. En la actuación, como en otros oficios, hay momentos de reconocimiento y entusiasmo, pero también frustraciones, negativas y dificultades que ponen a prueba la confianza de quienes los enfrentan.

La sorpresa

Para Caicedo, descubrir que había sido el protagonista de una broma organizada fue un golpe de sorpresa. Su primera reacción estuvo marcada por la incredulidad: no entendía cómo, siendo actor, no había advertido que la situación que vivía formaba parte de un engaño.

“La primera sensación para mí fue como: no puedo creer que haya sido tan inocente, así como tan ingenuo, porque yo digo: ¡hijuemadre!, pero si soy actor, ¿cómo no me doy cuenta de que me están haciendo una broma, un engaño?’“.

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La experiencia terminó convirtiéndose, en sus palabras, en una especie de espejo del oficio. Caicedo considera que la serie muestra una realidad que muchos actores conocen: la dificultad de conseguir trabajo, la competencia por los papeles y la necesidad de seguir adelante después de una negativa:

“La serie muestra una lección principalmente para los actores que andan en este camino tal cual, porque es como un espejo de lo que vive el actor día a día. Estamos acostumbrados al rechazo y al no, pero de diez castings que haces te ganas uno. Entonces eso es lo que te levanta el ánimo otra vez y sigues”.

Esa lectura amplía el alcance de la producción más allá de la broma. El protagonista no solo se enfrenta a situaciones inesperadas, sino a una representación de las exigencias emocionales de una profesión en la que la perseverancia es indispensable y las oportunidades pueden tardar en llegar.

Para el reconocido actor Julián Arango, su papel consistía precisamente en poner a prueba a su compañero. El actor debía interpretar a una figura difícil, con actitudes que pudieran incomodar a Caicedo y llevarlo a reaccionar sin conocer el verdadero propósito de la situación.

“Curtirle el cuero”, como lo describió el propio Arango, era una manera de prepararlo para las dificultades del oficio. El riesgo estaba en que esa interpretación pudiera confundirse con su personalidad real.

Caicedo recuerda que Arango era uno de sus ídolos y que, al verlo comportarse de una manera que no esperaba, llegó a pensar que se había equivocado respecto a él. El actor no sabía que estaba frente a un personaje construido para la broma.

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Arango, por su parte, aseguró que buscó aclarar la situación con su compañero después de la revelación. La intención era que Caicedo entendiera que aquella conducta respondía al papel que debía interpretar y no a su manera de relacionarse con los demás.

Los vínculos reales detrás de los personajes

Para los directores, uno de los mayores hallazgos del proyecto no estuvo necesariamente en una escena particularmente incómoda, sino en observar cómo Caicedo comenzó a sentirse parte del grupo. A medida que avanzaba la experiencia, la relación con los improvisadores dejó de ser únicamente un mecanismo para sostener la broma y adquirió un significado propio.

De Valdivia recordó especialmente los momentos en los que el protagonista compartía con sus compañeros y establecía vínculos que sobrevivieron a la revelación. Esa conexión fue, para él, una señal de que el proyecto había conseguido algo más que provocar situaciones cómicas.

“Lo que más extraño es el parche. O sea, lo que más extraño es la gente”, les dijo Caicedo a los directores cuando conversaron después de la experiencia. Según relató De Valdivia, esa frase les permitió entender que, aunque las circunstancias habían sido construidas para engañarlo, los afectos y las relaciones que surgieron durante el proceso podían ser genuinos.

El director considera que esa dimensión humana es una de las razones por las que la serie puede resultar significativa. La ficción que rodeaba al actor era artificial, pero no necesariamente lo eran el compañerismo, la colaboración ni el reconocimiento que encontró en el grupo.

También por eso los realizadores ven en Caicedo un potencial que va más allá de esta producción. Destacaron su conocimiento de Betty, la fea, su interés por el cine, su compromiso con la actuación y su calidad humana. Para ellos, la experiencia puede representar el comienzo de una nueva etapa profesional.

Caicedo comparte esa expectativa. Después de haber atravesado una experiencia que describe como una puerta inesperada, espera que aparezcan nuevas oportunidades para explorar distintos escenarios y formatos audiovisuales. Incluso tiene claro un género que le gustaría abordar: el gansteril.

La serie, estrenada el 18 de septiembre en Prime Video, propone una combinación de engaño, improvisación y comedia, pero también expone una realidad menos espectacular: el trabajo actoral exige convivir con la incertidumbre, el rechazo y la necesidad de demostrar una y otra vez las propias capacidades.