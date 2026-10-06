Catherine Zeta-Jones se convirtió en una de las protagonistas de la jornada en Bilbao tras llegar a la ciudad para presentar Kill Jackie, la nueva serie que protagoniza y que tuvo una importante parte de su rodaje en el País Vasco. La actriz británica participó el pasado martes, 29 de septiembre, en un encuentro con medios de comunicación junto al elenco de la producción.

La serie se estrenó el 2 de octubre, dándole inicio al décimo mes con una propuesta distinta.

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La presentación se realizó en el Museo Euskal, mientras que la premier de la serie está programada para este mismo día en el Palacio Euskalduna. Zeta-Jones estuvo acompañada por actores como Óscar Jaenada, Sidse Babett Knudsen, Hattie Hook, Darci Shaw, Christine Adams y Julian Rhind-Tutt.

Kill Jackie sigue a una antigua magnate de la cocaína que, tras pasar 20 años en el anonimato y construir una nueva vida como marchante de arte, ve cómo su pasado regresa cuando un grupo de asesinos de élite recibe la misión de acabar con ella.

Ante la amenaza, según la sinopsis, Jackie decide tomar el control de la situación y enfrentarse uno a uno con sus perseguidores para sobrevivir y proteger la vida que logró construir lejos del mundo criminal.

La producción tiene una particular relación con Bilbao, pues cerca del 78 % de sus escenas fueron grabadas en la ciudad y otros lugares de la provincia de Vizcaya. Por esa razón, durante su encuentro con la prensa, la actriz destacó especialmente la experiencia de trabajar y permanecer durante varias semanas en territorio español.

Zeta-Jones, quien cumplió 57 años el pasado 25 de septiembre, aseguró que España ocupa un lugar especial en su vida y en la de su esposo, el también actor Michael Douglas. La pareja tiene una vivienda en Mallorca, por lo que la actriz afirmó que ambos mantienen una estrecha conexión con el país.

La intérprete de El Zorro también habló de su estadía en Bilbao y aseguró que se sintió acogida por sus habitantes. Destacó aspectos como la gastronomía, la cultura y la hospitalidad que encontró durante el rodaje.

Entre las anécdotas de su paso por la región, Zeta-Jones contó que decidió hospedarse en Getxo, una localidad cercana a Bilbao, debido a su afición por el fútbol. Además, resaltó los paisajes, el puerto y las viviendas de la zona, elementos que, según explicó, también forman parte de la identidad que la serie busca mostrar.

*Con información de Europa Press.