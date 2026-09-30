‘Medusa’ vuelve hoy con su temporada 2: hora de estreno y cómo verla en Netflix

La segunda temporada de Medusa ya está disponible en Netflix y marca el regreso de una historia cargada de secretos, conflictos familiares y disputas por el poder. La producción colombiana retoma los acontecimientos que quedaron abiertos en la primera entrega y vuelve a poner a Bárbara Hidalgo en el centro de una trama en la que nada parece estar resuelto.

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La serie, protagonizada por Juanita Acosta y Manolo Cardona, se convirtió en una de las producciones colombianas que logró llamar la atención de los espectadores de la plataforma. Ahora, la ficción regresa con 12 nuevos episodios, disponibles desde este miércoles 30 de septiembre.

¿De qué trata la temporada 2 de Medusa?

La nueva historia comienza después de un atentado que afecta a Cristian Hidalgo, situación que lleva a Bárbara y Danger a regresar a Barranquilla. Allí deberán enfrentarse nuevamente a los problemas que rodean al poderoso conglomerado familiar.

Bárbara decide asumir el control de los negocios de su familia, pero hacerlo implica enfrentarse a nuevas amenazas y a varios secretos que podrían ponerla nuevamente en peligro.

Mientras tanto, Danger continúa buscando respuestas sobre la identidad de ‘El Demonio Hidalgo’, una figura que podría estar relacionada con algunos de los misterios que rodean a la familia.

La temporada también mostrará el regreso de Esteban, quien recupera su libertad y busca volver a ocupar el lugar de poder que perdió. Sus intereses terminarán cruzándose con el proceso judicial de Damián, mientras aumentan las tensiones entre los integrantes de la familia.

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Los 12 capítulos de la segunda temporada están disponibles en Netflix desde las 2:00 a. m. de este miércoles 30 de septiembre, hora de Colombia.

¿Cómo ver Medusa 2?

Para acceder a los nuevos episodios es necesario contar con una suscripción activa a Netflix, pues la temporada completa puede encontrarse dentro del catálogo de la plataforma.

El reparto incluye también a Manolo Cardona, Carlos Torres, Diego Trujillo, Mabel Moreno, Sebastián Martínez, Karen Martínez, Andrea Duro y Juan Pablo Urrego.